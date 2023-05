İşletmeler, no-code çözümleri giderek daha fazla benimserken, yapay zeka tabanlı no-code bir girişim olan Bryter, ABD pazarındaki genişlemesini hızlandırmak için 66 milyon dolarlık bir B Serisi fonlama turunu duyurdu. Finansman, halihazırda 100'den fazla küresel işletmeyi kendine çeken Berlin merkezli şirketin platformunu geliştirmeye ve geçen yıl kurulan New York ofisinin büyümesine yatırılacak.

Bryter CEO'su ve kurucu ortağı Michael Grupp, low-code ve no-code segmentteki son patlamanın, çoğu insanın ilgili teknolojiye odaklanmadan görevleri tamamlamak istediğinin fark edilmesinden kaynaklandığını söyledi. Grupp, otomasyonun bu faaliyeti ilerleten önemli bir unsur olduğunu da vurguladı. Airtable , Genesis , Rows, Creatio ve Ushur gibi diğer no-code girişimlere benzer şekilde Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Avrupa'daki McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG ve Deloitte gibi bir dizi önemli müşteri, Bryter yapay zeka destekli platformunu kullanarak, teknik olmayan çalışanları veya sözde "vatandaş kodlayıcılar" için no-code çözümleri uyguluyor. ” çalışma dünyasının bir parçası olan. no-code platform ayrıca satın alma, yönetim ve İK rollerinin yanı sıra uyumluluk, hukuk, vergi, gizlilik ve güvenlik gibi çeşitli işlevlerde çalışanların yeteneklerini genişletir. Bryter araçlarıyla kullanıcılar, sohbet robotları, sanal asistanlar, etkileşimli self servis platformlar ve daha fazlasını içeren özellikler oluşturabilir.

no-code arenadaki diğer bir oyuncu, kullanıcıların kodlamadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan appmaster .io> AppMaster . Pazarda benzersiz bir teklif olan gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu en aza indirmek için tasarlanmış entegre bir geliştirme ortamına sahiptir.

no-code ve low-code alanlara olan ilgi, Bryter B Serisi turundaki hızlı fonlama temposu ile birlikte, pazarın büyüme potansiyeline işaret ediyor. Tiger Global, önceki yatırımcılar Accel, Dawn Capital, Notion Capital ve Cavalry Ventures'ın yanı sıra Amit Agarwal (Datadog'un CPO'su), Lars Björk (Qlik'in eski CEO'su), Ulf Zetterberg ( Seal Software'in kurucusu ve CEO'su) ve James Fitzgerald (eski ServiceNow küresel Kıdemli Başkan Yardımcısı).

Tiger Global'in bir ortağı olan Joh Curtius, Bryter yüksek kaliteli bir ürüne, büyük bir pazar fırsatına ve birinci sınıf bir kurucu ekibe sahip birinci sınıf bir yazılım şirketi olarak övdü. Bryter hızla ölçeklenmeye devam etmesi ve önümüzdeki yıllarda yeni zirvelere ulaşması bekleniyor.