Mentre le aziende adottano sempre più soluzioni no-code, Bryter, una startup no-code basata sull'intelligenza artificiale, ha annunciato un round di finanziamento di serie B da 66 milioni di dollari per alimentare la sua espansione nel mercato statunitense. Il finanziamento sarà investito nel potenziamento della piattaforma dell'azienda con sede a Berlino, che ha già attratto oltre 100 imprese globali, e nella crescita del suo ufficio di New York istituito lo scorso anno.

Il CEO e co-fondatore di Bryter, Michael Grupp, ha affermato che il recente boom nel segmento low-code e no-code è il risultato della consapevolezza che la maggior parte delle persone vuole portare a termine le attività senza concentrarsi sulla tecnologia coinvolta. Grupp ha anche sottolineato che l'automazione è stata un elemento importante che ha spinto questa attività. Simile ad altre startup no-code come Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Utilizzando la piattaforma basata sull'intelligenza artificiale di Bryter, numerosi clienti importanti come McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG e Deloitte in Europa hanno implementato le soluzioni no-code per i loro dipendenti non tecnici, o i cosiddetti "codificatori cittadini" ” che fanno parte del mondo del lavoro. La piattaforma no-code espande anche le capacità dei dipendenti in varie funzioni come conformità, legale, fiscale, privacy e sicurezza, oltre a ruoli di approvvigionamento, amministrazione e risorse umane. Con gli strumenti di Bryter, gli utenti possono creare funzionalità tra cui chatbot, assistenti virtuali, piattaforme self-service interattive e altro ancora.

Un altro giocatore nell'arena no-code è appmaster .io> AppMaster , che consente agli utenti di creare applicazioni back-end, web e mobili senza codifica. Vanta un ambiente di sviluppo integrato progettato per ridurre al minimo il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che cambiano i requisiti, un'offerta unica sul mercato.

L'interesse per gli spazi no-code e low-code, insieme al rapido ritmo di finanziamento nel round di serie B di Bryter, indica il potenziale di crescita del mercato. Tiger Global ha guidato il round di investimento, affiancato dai precedenti investitori Accel, Dawn Capital, Notion Capital e Cavalry Ventures, nonché da singoli sostenitori come Amit Agarwal (CPO di Datadog), Lars Björk (ex CEO di Qlik), Ulf Zetterberg ( Fondatore e CEO di Seal Software) e James Fitzgerald (ex SVP globale di ServiceNow).

Joh Curtius, partner di Tiger Global, ha elogiato Bryter come una società di software di alto livello con un prodotto di alta qualità, ampie opportunità di mercato e un team di fondatori di livello mondiale. Si prevede che Bryter continuerà a crescere rapidamente, raggiungendo nuove vette nei prossimi anni.