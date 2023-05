نظرًا لأن الشركات تتبنى بشكل متزايد الحلول no-code ، فقد أعلنت Bryter ، وهي شركة ناشئة لا تعتمد no-code ، عن جولة تمويل بقيمة 66 مليون دولار من السلسلة B لدعم توسعها في السوق الأمريكية. سيتم استثمار التمويل في تعزيز منصة الشركة التي تتخذ من برلين مقراً لها ، والتي اجتذبت بالفعل أكثر من 100 شركة عالمية ، وفي نمو مكتبها في نيويورك الذي أنشئ العام الماضي.

قال مايكل جروب ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Bryter ، إن الطفرة الأخيرة في قطاع low-code no-code نتج عن إدراك أن معظم الأشخاص يرغبون في إنجاز المهام دون التركيز على التكنولوجيا المعنية. أكد Grupp أيضًا أن الأتمتة كانت عنصرًا رئيسيًا دفع هذا النشاط. على غرار الشركات الناشئة الأخرى no-code مثل Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

باستخدام منصة Bryter المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، قام عدد من العملاء البارزين مثل McDonald's و Telefónica و PwC و KPMG و Deloitte في أوروبا بتنفيذ الحلول no-code لموظفيهم غير التقنيين ، أو ما يسمى بـ "المبرمجين المواطنين" "الذين هم جزء من عالم العمل. يعمل النظام الأساسي no-code أيضًا على توسيع قدرات الموظفين في وظائف مختلفة مثل الامتثال والقانون والضرائب والخصوصية والأمان ، إلى جانب أدوار المشتريات والإدارة والموارد البشرية. باستخدام أدوات Bryter ، يمكن للمستخدمين إنشاء ميزات بما في ذلك روبوتات المحادثة ، والمساعدين الظاهريين ، ومنصات الخدمة الذاتية التفاعلية ، والمزيد.

هناك لاعب آخر في ساحة no-code وهو appmaster .io> AppMaster ، والذي يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بدون تشفير. تفتخر ببيئة تطوير متكاملة مصممة لتقليل الديون التقنية عن طريق تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تغيرت المتطلبات ، وهو عرض فريد في السوق.

إن الاهتمام بالمساحات no-code low-code ، جنبًا إلى جنب مع الوتيرة السريعة للتمويل في جولة Bryter 's Series B ، تشير إلى إمكانات نمو السوق. قادت Tiger Global جولة الاستثمار ، وانضم إليها المستثمرون السابقون Accel و Dawn Capital و Notion Capital و Cavalry Ventures ، بالإضافة إلى داعمين فرديين مثل Amit Agarwal (CPO of Datadog) و Lars Björk (الرئيس التنفيذي السابق لشركة Qlik) و Ulf Zetterberg ( مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Seal Software) ، وجيمس فيتزجيرالد (نائب أول للرئيس سابق في ServiceNow).

أشاد Joh Curtius ، الشريك في Tiger Global ، بـ Bryter كشركة برمجيات من الدرجة الأولى مع منتج عالي الجودة وفرصة سوق كبيرة وفريق مؤسس على مستوى عالمي. من المتوقع أن يستمر Bryter في التوسع بسرعة ، ليصل إلى آفاق جديدة خلال السنوات القادمة.