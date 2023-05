Terwijl bedrijven steeds meer no-code oplossingen omarmen, heeft Bryter, een op AI gebaseerde no-code startup, een Series B-financieringsronde van $ 66 miljoen aangekondigd om zijn expansie op de Amerikaanse markt te stimuleren. De financiering zal worden geïnvesteerd in het verbeteren van het platform van het in Berlijn gevestigde bedrijf, dat al meer dan 100 internationale ondernemingen heeft aangetrokken, en in de groei van het vorig jaar opgerichte kantoor in New York.

CEO en mede-oprichter van Bryter, Michael Grupp, zei dat de recente hausse in het low-code en no-code segment het gevolg is van het besef dat de meeste mensen taken gedaan willen krijgen zonder zich te concentreren op de betrokken technologie. Grupp benadrukte ook dat automatisering een belangrijk onderdeel is geweest van deze activiteit. Net als andere startups no-code, zoals Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Met behulp van Bryter 's AI-aangedreven platform hebben een aantal opmerkelijke klanten zoals McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG en Deloitte in Europa de no-code oplossingen geïmplementeerd voor hun niet-technische werknemers, of zogenaamde "citizen coders". ” die deel uitmaken van de werkende wereld. Het no-code platform breidt ook de mogelijkheden van werknemers uit in verschillende functies zoals compliance, juridische zaken, belastingen, privacy en beveiliging, naast inkoop-, administratie- en HR-rollen. Met de tools van Bryter kunnen gebruikers functies bouwen, waaronder chatbots, virtuele assistenten, interactieve zelfbedieningsplatforms en meer.

Een andere speler in de arena no-code is appmaster .io> AppMaster , waarmee gebruikers backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken zonder codering. Het beschikt over een geïntegreerde ontwikkelomgeving die is ontworpen om technische schulden te minimaliseren door toepassingen vanaf nul te regenereren wanneer de vereisten veranderen, een uniek aanbod in de markt.

De interesse in no-code en low-code ruimtes, samen met het hoge tempo van financiering in Bryter 's Serie B-ronde, duidt op het groeipotentieel van de markt. Tiger Global leidde de investeringsronde, samen met eerdere investeerders Accel, Dawn Capital, Notion Capital en Cavalry Ventures, evenals individuele financiers zoals Amit Agarwal (CPO van Datadog), Lars Björk (voormalig CEO van Qlik), Ulf Zetterberg ( Oprichter en CEO van Seal Software) en James Fitzgerald (voormalig ServiceNow global SVP).

Joh Curtius, een partner bij Tiger Global, prees Bryter als een eersteklas softwarebedrijf met een product van hoge kwaliteit, grote marktkansen en een oprichtend team van wereldklasse. Verwacht wordt dat Bryter snel zal blijven schalen en de komende jaren nieuwe hoogten zal bereiken.