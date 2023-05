企業がますますno-codeソリューションを採用する中、AI ベースのno-codeスタートアップであるBryter 、米国市場での拡大を促進するために、6,600 万ドルのシリーズ B 資金調達ラウンドを発表しました。この資金は、すでに 100 を超えるグローバル企業を惹きつけているベルリンに拠点を置く同社のプラットフォームの強化と、昨年設立されたニューヨーク オフィスの成長に投資されます。

Bryterの CEO 兼共同創設者である Michael Grupp 氏は、最近のlow-codeおよびno-codeセグメントのブームは、ほとんどの人が関連するテクノロジーに集中することなくタスクを完了したいと考えていることに気付いた結果であると述べています。 Grupp はまた、自動化がこの活動を推進する主要な要素であることを強調しました。 Airtable 、Genesis 、Rows、Creatio、Ushur などの他のno-codeスタートアップAirtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Bryterの AI を活用したプラットフォームを使用して、マクドナルド、テレフォニカ、PwC、KPMG、ヨーロッパのデロイトなどの多くの著名なクライアントが、非技術系従業員、いわゆる「シチズン コーダー」のためにno-codeソリューションを実装しています。 」 働く世界の一部です。 no-codeプラットフォームは、調達、管理、人事の役割に加えて、コンプライアンス、法務、税務、プライバシー、セキュリティなどのさまざまな機能における従業員の能力も拡張します。 Bryterのツールを使用すると、ユーザーはチャットボット、仮想アシスタント、インタラクティブなセルフサービス プラットフォームなどの機能を構築できます。

no-code分野のもう 1 つのプレーヤーはappmaster .io> AppMasterです。これにより、ユーザーはコーディングなしでバックエンド、Web、およびモバイル アプリケーションを作成できます。要件が変わるたびにアプリケーションをゼロから再生成することで技術的負債を最小限に抑えるように設計された統合開発環境を誇り、市場で独自の製品を提供しています。

no-codeおよびlow-code分野への関心は、 Bryterのシリーズ B ラウンドでの急速な資金調達ペースとともに、市場の成長の可能性を示しています。 Tiger Global が投資ラウンドを主導し、以前の投資家である Accel、Dawn Capital、Notion Capital、Cavalry Ventures のほか、Amit Agarwal (Datadog の CPO)、Lars Björk (Qlik の元 CEO)、Ulf Zetterberg ( Seal Software の創設者兼 CEO)、および James Fitzgerald (元 ServiceNow グローバル SVP)。

Tiger Global のパートナーである Joh Curtius は、 Bryter 、高品質の製品、大きな市場機会、および世界クラスの創設チームを備えた一流のソフトウェア会社として称賛しました。 Bryter急速に拡大し続け、今後数年間で新たな高みに達すると予想されます。