Ketika perusahaan semakin merangkul solusi no-code, Bryter, startup no-code berbasis AI, telah mengumumkan putaran pendanaan Seri B senilai $66 juta untuk mendorong ekspansinya di pasar AS. Dana tersebut akan diinvestasikan untuk meningkatkan platform perusahaan yang berbasis di Berlin, yang telah menarik lebih dari 100 perusahaan global, dan dalam pertumbuhan kantornya di New York yang didirikan tahun lalu.

CEO dan salah satu pendiri Bryter, Michael Grupp, mengatakan bahwa ledakan baru-baru ini di segmen low-code dan no-code dihasilkan dari kesadaran bahwa kebanyakan orang ingin menyelesaikan tugas tanpa berfokus pada teknologi yang terlibat. Grupp juga menekankan bahwa otomatisasi telah menjadi elemen utama yang mendorong kegiatan ini. Mirip dengan startup no-code lainnya seperti Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Menggunakan platform bertenaga AI Bryter, sejumlah klien terkenal seperti McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG, dan Deloitte di Eropa telah menerapkan solusi no-code untuk karyawan non-teknis mereka, atau yang disebut "pembuat kode warga negara". yang merupakan bagian dari dunia kerja. Platform no-code juga memperluas kemampuan karyawan dalam berbagai fungsi seperti kepatuhan, hukum, pajak, privasi, dan keamanan, di samping peran pengadaan, administrasi, dan SDM. Dengan alat Bryter, pengguna dapat membuat fitur termasuk chatbots, asisten virtual, platform layanan mandiri interaktif, dan banyak lagi.

Pemain lain di arena no-code adalah appmaster .io> AppMaster , yang memberdayakan pengguna untuk membuat aplikasi backend, web, dan seluler tanpa coding. Ini membanggakan lingkungan pengembangan terintegrasi yang dirancang untuk meminimalkan hutang teknis dengan membuat ulang aplikasi dari awal setiap kali persyaratan berubah, penawaran unik di pasar.

Ketertarikan pada ruang no-code dan low-code, bersama dengan pesatnya pendanaan dalam putaran Seri B Bryter, menandakan potensi pertumbuhan pasar. Tiger Global memimpin putaran investasi, bergabung dengan investor sebelumnya Accel, Dawn Capital, Notion Capital, dan Cavalry Ventures, serta pendukung individu seperti Amit Agarwal (CPO Datadog), Lars Björk (mantan CEO Qlik), Ulf Zetterberg ( Pendiri dan CEO Seal Software), dan James Fitzgerald (mantan SVP global ServiceNow).

Joh Curtius, mitra di Tiger Global, memuji Bryter sebagai perusahaan perangkat lunak papan atas dengan produk berkualitas tinggi, peluang pasar besar, dan tim pendiri kelas dunia. Diantisipasi bahwa Bryter akan terus berkembang pesat, mencapai ketinggian baru selama beberapa tahun mendatang.