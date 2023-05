जैसे-जैसे उद्यम तेजी से no-code समाधानों को अपनाते हैं, एआई-आधारित no-code स्टार्टअप, Bryter ने अमेरिकी बाजार में अपने विस्तार को बढ़ावा देने के लिए $66 मिलियन सीरीज़ बी फंडिंग राउंड की घोषणा की है। फंडिंग का निवेश बर्लिन स्थित कंपनी के प्लेटफॉर्म को बढ़ाने में किया जाएगा, जिसने पहले ही 100 से अधिक वैश्विक उद्यमों को आकर्षित किया है, और पिछले साल स्थापित अपने न्यूयॉर्क कार्यालय के विकास में।

Bryter के सीईओ और सह-संस्थापक, माइकल ग्रुप ने कहा कि low-code और no-code सेगमेंट में हालिया उछाल इस अहसास का परिणाम है कि ज्यादातर लोग शामिल तकनीक पर ध्यान केंद्रित किए बिना काम पूरा करना चाहते हैं। ग्रुप ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑटोमेशन इस गतिविधि को आगे बढ़ाने वाला एक प्रमुख तत्व रहा है। Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation. अन्य no-code स्टार्टअप्स के समान, ब्रायटर गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं के दर्शकों को लक्षित कर रहा है जो हैंड्स-ऑन तकनीक निर्माण पसंद करते हैं।

Bryter के एआई-पावर्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, यूरोप में मैकडॉनल्ड्स, टेलीफ़ोनिका, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और डेलॉइट जैसे कई उल्लेखनीय ग्राहक अपने गैर-तकनीकी कर्मचारियों, या तथाकथित "नागरिक कोडर्स" के लिए no-code समाधान लागू कर रहे हैं। ” जो कामकाजी दुनिया का हिस्सा हैं। no-code प्लेटफॉर्म खरीद, प्रशासन और एचआर भूमिकाओं के साथ-साथ अनुपालन, कानूनी, कर, गोपनीयता और सुरक्षा जैसे विभिन्न कार्यों में कर्मचारियों की क्षमताओं का विस्तार करता है। Bryter के टूल के साथ, उपयोगकर्ता चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, इंटरएक्टिव सेल्फ-सर्विस प्लेटफॉर्म और बहुत कुछ सहित सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं।

no-code क्षेत्र में एक अन्य खिलाड़ी appmaster .io> AppMaster है, जो उपयोगकर्ताओं को बिना कोडिंग के बैकएंड, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन बनाने में सक्षम बनाता है। यह एक एकीकृत विकास वातावरण का दावा करता है जिसे तकनीकी ऋण को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब भी आवश्यकताएं बदलती हैं, बाजार में एक अनूठी पेशकश।

Bryter की सीरीज़ बी राउंड में फंडिंग की तीव्र गति के साथ-साथ no-code और low-code स्पेस में रुचि, बाजार की विकास क्षमता को दर्शाती है। टाइगर ग्लोबल ने निवेश दौर का नेतृत्व किया, जिसमें पिछले निवेशक Accel, Dawn Capital, Notion Capital, और Cavalry Ventures शामिल हुए, साथ ही अमित अग्रवाल (Datadog के CPO), Lars Björk (Qlik के पूर्व CEO), Ulf Zetterberg ( सील सॉफ्टवेयर के संस्थापक और सीईओ), और जेम्स फिट्जगेराल्ड (पूर्व सर्विसनाउ ग्लोबल एसवीपी)।

टाइगर ग्लोबल के पार्टनर जोह कर्टियस ने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, बड़े बाजार अवसर और विश्व स्तरीय संस्थापक टीम के साथ एक शीर्ष स्तरीय सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में Bryter सराहना की। यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वर्षों में Bryter तेजी से बढ़ना जारी रखेगा, नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।