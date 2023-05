기업이 점점 no-code 솔루션을 채택함에 따라 AI 기반 no-code 스타트업인 Bryter 미국 시장에서의 확장을 가속화하기 위해 6,600만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달 라운드를 발표했습니다. 이 자금은 이미 100개 이상의 글로벌 기업을 유치한 베를린 기반 회사의 플랫폼을 강화하고 작년에 설립된 뉴욕 사무소의 성장에 투자될 것입니다.

Bryter 의 CEO이자 공동 창립자인 Michael Grupp은 최근 low-code 및 no-code 부문의 붐은 대부분의 사람들이 관련 기술에 집중하지 않고 작업을 완료하기를 원한다는 사실을 깨닫기 때문이라고 말했습니다. Grupp은 또한 자동화가 이러한 활동을 추진하는 주요 요소라고 강조했습니다. Airtable, Genesis, Rows, Creatio 및 Ushur와 같은 다른 no-code 스타트 Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

유럽의 McDonald's, Telefonica, PwC, KPMG 및 Deloitte와 같은 많은 주목할만한 클라이언트는 Bryter 의 AI 기반 플랫폼을 사용하여 비기술직 직원 또는 소위 "시민 코더"를 위한 no-code 솔루션을 구현하고 있습니다. ” 작업 세계의 일부인 사람. no-code 플랫폼은 또한 조달, 관리 및 HR 역할과 함께 규정 준수, 법률, 세금, 개인 정보 보호 및 보안과 같은 다양한 기능에서 직원의 기능을 확장합니다. Bryter 의 도구를 사용하여 사용자는 챗봇, 가상 비서, 대화형 셀프 서비스 플랫폼 등을 포함한 기능을 구축할 수 있습니다.

no-code 영역의 또 다른 플레이어는 사용자가 코딩 없이 백엔드, 웹 및 모바일 애플리케이션을 만들 수 있도록 지원하는 appmaster .io> AppMaster 입니다. 요구 사항이 변경될 때마다 처음부터 응용 프로그램을 재생성하여 기술적 부채를 최소화하도록 설계된 통합 개발 환경을 자랑하며 시장에서 고유한 제품입니다.

no-code 및 low-code 공간에 대한 관심은 Bryter 의 시리즈 B 라운드에서 빠른 자금 조달 속도와 함께 시장의 성장 잠재력을 나타냅니다. Tiger Global은 이전 투자자인 Accel, Dawn Capital, Notion Capital 및 Cavalry Ventures와 Amit Agarwal(Datadog의 CPO), Lars Björk(전 Qlik CEO), Ulf Zetterberg( Seal Software 설립자 겸 CEO) 및 James Fitzgerald(전 ServiceNow 글로벌 SVP).

Tiger Global의 파트너인 Joh Curtius는 Bryter 고품질 제품, 큰 시장 기회, 세계적 수준의 창립 팀을 갖춘 일류 소프트웨어 회사로 칭찬했습니다. Bryter 계속해서 빠르게 확장하여 향후 몇 년 동안 새로운 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.