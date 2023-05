Поскольку предприятия все чаще используют решения no-code, Bryter, основанный на искусственном интеллекте стартап no-code, объявил о раунде финансирования серии B в размере 66 миллионов долларов, чтобы стимулировать свою экспансию на рынок США. Финансирование будет направлено на расширение платформы берлинской компании, которая уже привлекла более 100 глобальных предприятий, а также на расширение ее нью-йоркского офиса, открытого в прошлом году.

Генеральный директор и соучредитель Bryter Майкл Групп сказал, что недавний бум в сегменте low-code и no-code стал результатом осознания того, что большинство людей хотят выполнять задачи, не сосредотачиваясь на задействованных технологиях. Grupp также подчеркнул, что автоматизация была основным элементом, стимулирующим эту деятельность. Подобно другим стартапам no-code, таким как Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Используя платформу Bryter на основе искусственного интеллекта, ряд известных клиентов, таких как McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG и Deloitte в Европе, внедряют решения no-code для своих нетехнических сотрудников или так называемых «гражданских программистов». которые являются частью рабочего мира. Платформа no-code также расширяет возможности сотрудников в различных функциях, таких как соответствие, юридическая, налоговая, конфиденциальность и безопасность, наряду с ролями закупок, администрирования и управления персоналом. С помощью инструментов Bryter пользователи могут создавать такие функции, как чат-боты, виртуальные помощники, интерактивные платформы самообслуживания и многое другое.

Еще один игрок на арене no-code — это appmaster .io> AppMaster , который позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения без программирования. Он может похвастаться интегрированной средой разработки, предназначенной для минимизации технического долга за счет регенерации приложений с нуля при изменении требований, что является уникальным предложением на рынке.

Интерес к пространствам no-code и low-code, наряду с быстрыми темпами финансирования в рамках раунда B компании Bryter, свидетельствует о потенциале роста рынка. Tiger Global возглавил инвестиционный раунд, к которому присоединились предыдущие инвесторы Accel, Dawn Capital, Notion Capital и Cavalry Ventures, а также отдельные спонсоры, такие как Амит Агарвал (CPO Datadog), Ларс Бьорк (бывший генеральный директор Qlik), Ульф Зеттерберг ( основатель и генеральный директор Seal Software) и Джеймс Фитцджеральд (бывший глобальный старший вице-президент ServiceNow).

Джо Кертиус, партнер Tiger Global, похвалил Bryter как ведущую компанию по разработке программного обеспечения с высококачественным продуктом, широкими рыночными возможностями и командой основателей мирового уровня. Ожидается, что Bryter будет продолжать быстро расширяться, достигая новых высот в ближайшие годы.