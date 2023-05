Alors que les entreprises adoptent de plus en plus les solutions no-code, Bryter, une startup no-code basée sur l'IA, a annoncé un cycle de financement de série B de 66 millions de dollars pour alimenter son expansion sur le marché américain. Le financement sera investi dans l'amélioration de la plateforme de la société basée à Berlin, qui a déjà attiré plus de 100 entreprises mondiales, et dans la croissance de son bureau de New York créé l'année dernière.

Le PDG et co-fondateur de Bryter, Michael Grupp, a déclaré que le récent boom du segment low-code et no-code résulte de la prise de conscience que la plupart des gens veulent accomplir des tâches sans se concentrer sur la technologie impliquée. Grupp a également souligné que l'automatisation a été un élément majeur propulsant cette activité. Semblable à d'autres startups no-code telles que Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

En utilisant la plate-forme alimentée par l'IA de Bryter, un certain nombre de clients notables tels que McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG et Deloitte en Europe ont mis en œuvre les solutions no-code pour leurs employés non techniques, ou les soi-disant « codeurs citoyens ». » qui font partie du monde du travail. La plate no-code étend également les capacités des employés dans diverses fonctions telles que la conformité, le juridique, la fiscalité, la confidentialité et la sécurité, ainsi que les rôles d'approvisionnement, d'administration et de RH. Avec les outils de Bryter, les utilisateurs peuvent créer des fonctionnalités telles que des chatbots, des assistants virtuels, des plateformes interactives en libre-service, etc.

Un autre acteur dans l'arène no-code est appmaster .io> AppMaster , qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles sans codage. Il dispose d'un environnement de développement intégré conçu pour minimiser la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les besoins changent, une offre unique sur le marché.

L'intérêt pour les espaces no-code et low-code, ainsi que le rythme rapide du financement de la série B de Bryter, signifient le potentiel de croissance du marché. Tiger Global a mené le cycle d'investissement, rejoint par les investisseurs précédents Accel, Dawn Capital, Notion Capital et Cavalry Ventures, ainsi que des bailleurs de fonds individuels tels qu'Amit Agarwal (CPO de Datadog), Lars Björk (ancien PDG de Qlik), Ulf Zetterberg ( fondateur et PDG de Seal Software) et James Fitzgerald (ancien SVP mondial de ServiceNow).

Joh Curtius, associé chez Tiger Global, a salué Bryter comme une société de logiciels de premier plan avec un produit de haute qualité, une grande opportunité de marché et une équipe fondatrice de classe mondiale. Il est prévu que Bryter continuera à évoluer rapidement, atteignant de nouveaux sommets au cours des prochaines années.