A medida que las empresas adoptan cada vez más las soluciones no-code, Bryter, una startup no-code basada en inteligencia artificial, ha anunciado una ronda de financiación de la Serie B de $66 millones para impulsar su expansión en el mercado estadounidense. La financiación se invertirá en mejorar la plataforma de la empresa con sede en Berlín, que ya ha atraído a más de 100 empresas globales, y en el crecimiento de su oficina de Nueva York establecida el año pasado.

El director ejecutivo y cofundador de Bryter, Michael Grupp, dijo que el reciente auge en el segmento low-code y no-code ha sido el resultado de darse cuenta de que la mayoría de la gente quiere hacer las tareas sin centrarse en la tecnología involucrada. Grupp también enfatizó que la automatización ha sido un elemento importante que impulsa esta actividad. Al igual que otras empresas emergentes no-code como Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Utilizando la plataforma impulsada por IA de Bryter, varios clientes destacados como McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG y Deloitte en Europa han estado implementando las soluciones no-code para sus empleados no técnicos, o los llamados "codificadores ciudadanos". ” que forman parte del mundo laboral. La plataforma no-code también amplía las capacidades de los empleados en diversas funciones, como cumplimiento, legal, fiscal, privacidad y seguridad, junto con funciones de adquisiciones, administración y recursos humanos. Con las herramientas de Bryter, los usuarios pueden crear funciones que incluyen chatbots, asistentes virtuales, plataformas interactivas de autoservicio y más.

Otro jugador en el campo no-code es appmaster .io> AppMaster , que permite a los usuarios crear aplicaciones back-end, web y móviles sin codificación. Cuenta con un entorno de desarrollo integrado diseñado para minimizar la deuda técnica mediante la regeneración de aplicaciones desde cero cada vez que cambian los requisitos, una oferta única en el mercado.

El interés en los espacios no-code y low-code, junto con el rápido ritmo de financiamiento en la ronda Serie B de Bryter, significa el potencial de crecimiento del mercado. Tiger Global lideró la ronda de inversión, junto con los inversores anteriores Accel, Dawn Capital, Notion Capital y Cavalry Ventures, así como patrocinadores individuales como Amit Agarwal (CPO de Datadog), Lars Björk (ex CEO de Qlik), Ulf Zetterberg ( Fundador y director ejecutivo de Seal Software) y James Fitzgerald (ex vicepresidente sénior global de ServiceNow).

Joh Curtius, socio de Tiger Global, elogió Bryter como una empresa de software de primer nivel con un producto de alta calidad, una gran oportunidad de mercado y un equipo fundador de clase mundial. Se anticipa que Bryter continuará escalando rápidamente, alcanzando nuevas alturas en los próximos años.