যেহেতু এন্টারপ্রাইজগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে no-code সমাধানগুলিকে আলিঙ্গন করছে, Bryter, একটি AI-ভিত্তিক no-code স্টার্টআপ, মার্কিন বাজারে এর সম্প্রসারণের জন্য $66-মিলিয়ন সিরিজ বি ফান্ডিং রাউন্ড ঘোষণা করেছে৷ তহবিলটি বার্লিন-ভিত্তিক কোম্পানির প্ল্যাটফর্ম বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ করা হবে, যা ইতিমধ্যে 100 টিরও বেশি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগকে আকৃষ্ট করেছে এবং গত বছর প্রতিষ্ঠিত তার নিউ ইয়র্ক অফিসের বৃদ্ধিতে।

Bryter সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা, মাইকেল গ্রুপ বলেছেন যে low-code এবং no-code সেগমেন্টে সাম্প্রতিক বুম এই উপলব্ধি থেকে পরিণত হয়েছে যে বেশিরভাগ লোকেরা জড়িত প্রযুক্তির উপর মনোযোগ না দিয়ে কাজগুলি সম্পন্ন করতে চায়। Grupp আরও জোর দিয়েছিল যে অটোমেশন এই কার্যকলাপকে চালিত করার একটি প্রধান উপাদান। Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation. অন্যান্য no-code স্টার্টআপের মতো, ব্রাইটার অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীদের এমন শ্রোতাদের টার্গেট করছে যারা হ্যান্ড-অন প্রযুক্তি তৈরি পছন্দ করে।

Bryter -এর এআই-চালিত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে, ইউরোপে ম্যাকডোনাল্ডস, টেলিফোনিকা, পিডব্লিউসি, কেপিএমজি এবং ডেলয়েটের মতো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্লায়েন্ট তাদের অ-প্রযুক্তিগত কর্মীদের জন্য no-code সমাধান বাস্তবায়ন করছে, বা তথাকথিত "নাগরিক কোডার" যারা কর্ম জগতের অংশ। no-code প্ল্যাটফর্মটি ক্রয়, প্রশাসন এবং এইচআর ভূমিকার পাশাপাশি কমপ্লায়েন্স, আইনি, ট্যাক্স, গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার মতো বিভিন্ন ফাংশনে কর্মীদের ক্ষমতাকে প্রসারিত করে। Bryter টুলের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা চ্যাটবট, ভার্চুয়াল সহকারী, ইন্টারেক্টিভ সেলফ-সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম এবং আরও অনেক কিছু সহ বৈশিষ্ট্য তৈরি করতে পারে।

no-code এরেনার আরেকটি প্লেয়ার হল appmaster .io> AppMaster , যা ব্যবহারকারীদের কোডিং ছাড়াই ব্যাকএন্ড, ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। এটি একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিবেশ নিয়ে গর্ব করে যা স্ক্র্যাচ থেকে অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে পুনরুত্পাদন করার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ঋণ কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যখনই প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তিত হয়, বাজারে একটি অনন্য অফার৷

Bryter 's Series B রাউন্ডে তহবিলের দ্রুত গতির সাথে no-code এবং low-code স্পেসগুলিতে আগ্রহ, বাজারের বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে৷ টাইগার গ্লোবাল বিনিয়োগ রাউন্ডের নেতৃত্ব দেয়, পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীরা Accel, Dawn Capital, Notion Capital, এবং Cavalry Ventures, সেইসাথে অমিত আগরওয়াল (Datadog-এর CPO), Lars Björk (Qlik-এর প্রাক্তন সিইও), উলফ জেটারবার্গ (উল্ফ জেটারবার্গ) এর মতো ব্যক্তিগত সমর্থকদের সাথে যোগ দিয়েছিল। সিল সফটওয়্যারের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও এবং জেমস ফিটজেরাল্ড (সাবেক সার্ভিস নাও গ্লোবাল এসভিপি)।

Joh Curtius, Tiger Global-এর একজন অংশীদার, Bryter একটি উচ্চ-মানের পণ্য, বৃহৎ বাজারের সুযোগ এবং একটি বিশ্ব-মানের প্রতিষ্ঠাতা দল সহ একটি শীর্ষ-স্তরের সফ্টওয়্যার কোম্পানি হিসাবে প্রশংসা করেছেন৷ এটা প্রত্যাশিত যে Bryter দ্রুত স্কেল করতে থাকবে, আগামী বছরগুলিতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।