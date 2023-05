Da Unternehmen zunehmend auf no-code Lösungen setzen, hat Bryter, ein KI-basiertes no-code Startup, eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 66 Millionen US-Dollar angekündigt, um seine Expansion auf dem US-Markt voranzutreiben. Die Mittel werden in den Ausbau der Plattform des in Berlin ansässigen Unternehmens investiert, das bereits über 100 globale Unternehmen angezogen hat, und in das Wachstum seines im letzten Jahr gegründeten New Yorker Büros.

CEO und Mitbegründer von Bryter, Michael Grupp, sagte, dass der jüngste Boom im low-code und no-code Segment aus der Erkenntnis resultiert, dass die meisten Menschen Aufgaben erledigen wollen, ohne sich auf die beteiligte Technologie zu konzentrieren. Grupp betonte auch, dass die Automatisierung ein wichtiges Element war, das diese Aktivität vorantreibt. Ähnlich wie andere no-code Startups wie Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Unter Verwendung der KI-gestützten Plattform von Bryter haben eine Reihe namhafter Kunden wie McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG und Deloitte in Europa die no-code Lösungen für ihre nicht-technischen Mitarbeiter oder sogenannten „Bürgercodierer“ implementiert “, die Teil der Arbeitswelt sind. Die no-code Plattform erweitert auch die Fähigkeiten der Mitarbeiter in verschiedenen Funktionen wie Compliance, Recht, Steuern, Datenschutz und Sicherheit sowie in den Bereichen Beschaffung, Verwaltung und Personalwesen. Mit den Tools von Bryter können Benutzer Funktionen wie Chatbots, virtuelle Assistenten, interaktive Self-Service-Plattformen und mehr erstellen.

Ein weiterer Akteur in der no-code Arena ist appmaster .io> AppMaster , mit dem Benutzer Backend-, Web- und mobile Anwendungen ohne Codierung erstellen können. Es verfügt über eine integrierte Entwicklungsumgebung, die entwickelt wurde, um technische Schulden zu minimieren, indem Anwendungen von Grund auf neu generiert werden, wenn sich die Anforderungen ändern, ein einzigartiges Angebot auf dem Markt.

Das Interesse an no-code und low-code Bereichen sowie das schnelle Finanzierungstempo in Bryter Series-B-Runde zeigen das Wachstumspotenzial des Marktes. Tiger Global leitete die Investitionsrunde, zusammen mit den früheren Investoren Accel, Dawn Capital, Notion Capital und Cavalry Ventures sowie einzelnen Unterstützern wie Amit Agarwal (CPO von Datadog), Lars Björk (ehemaliger CEO von Qlik), Ulf Zetterberg ( Gründer und CEO von Seal Software) und James Fitzgerald (ehemaliger globaler SVP von ServiceNow).

Joh Curtius, Partner bei Tiger Global, lobte Bryter als erstklassiges Softwareunternehmen mit einem qualitativ hochwertigen Produkt, großen Marktchancen und einem erstklassigen Gründerteam. Es wird erwartet, dass Bryter weiterhin schnell wachsen und in den kommenden Jahren neue Höhen erreichen wird.