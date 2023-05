随着企业越来越多地采用no-code解决方案,基于人工智能的no-code初创公司Bryter宣布了 6600 万美元的 B 轮融资,以推动其在美国市场的扩张。这笔资金将用于增强这家总部位于柏林的公司的平台,该平台已经吸引了 100 多家全球企业,并用于其去年成立的纽约办事处的发展。

Bryter的首席执行官兼联合创始人迈克尔·格鲁普 (Michael Grupp) 表示,最近low-code和no-code领域的繁荣是由于认识到大多数人希望在不关注所涉及的技术的情况下完成任务。 Grupp 还强调,自动化一直是推动这项活动的主要因素。与 Airtable、Genesis、Rows、Creatio 和 Ushur 等其他no-code初创公司类似Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

使用Bryter的人工智能平台,许多著名的客户,如欧洲的麦当劳、西班牙电信、普华永道、毕马威和德勤,一直在为其非技术员工或所谓的“公民编码员”实施no-code解决方案” 是工作世界的一部分。 no-code平台还扩展了员工在合规、法律、税务、隐私和安全等各种职能方面的能力,以及采购、管理和人力资源角色。借助Bryter的工具,用户可以构建包括聊天机器人、虚拟助手、交互式自助服务平台等在内的功能。

no-code领域的另一个参与者是appmaster .io> AppMaster ,它使用户无需编码即可创建后端、Web 和移动应用程序。它拥有一个集成开发环境,旨在通过在需求发生变化时从头开始重新生成应用程序来最大限度地减少技术债务,这是市场上独一无二的产品。

对no-code和low-code空间的兴趣,以及Bryter的 B 轮融资的快速步伐,标志着市场的增长潜力。 Tiger Global 领投了本轮投资,跟投者包括之前的投资者 Accel、Dawn Capital、Notion Capital 和 Cavalry Ventures,以及个人投资者,如 Amit Agarwal(Datadog 的 CPO)、Lars Björk(Qlik 的前首席执行官)、Ulf Zetterberg( Seal Software 的创始人兼首席执行官)和 James Fitzgerald(前 ServiceNow 全球高级副总裁)。

Tiger Global 的合伙人 Joh Curtius 称赞Bryter是一家顶级软件公司,拥有高质量的产品、巨大的市场机会和世界一流的创始团队。预计Bryter将继续快速扩张,在未来几年达到新的高度。