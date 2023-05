ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ เริ่มหันมาใช้โซลูชัน no-code มากขึ้น Bryter ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพแบบ no-code ที่ใช้ AI ได้ประกาศการระดมทุนรอบ Series B มูลค่า 66 ล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นการขยายตัวในตลาดสหรัฐ เงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปลงทุนในการปรับปรุงแพลตฟอร์มของบริษัทในเบอร์ลิน ซึ่งดึงดูดองค์กรระดับโลกไปแล้วกว่า 100 แห่ง และในการเติบโตของสำนักงานในนิวยอร์กที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

Michael Grupp ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ Bryter กล่าวว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด low-code และ no-code เป็นผลมาจากการตระหนักว่าคนส่วนใหญ่ต้องการทำงานให้ลุล่วงโดยไม่ต้องสนใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง Grupp ยังเน้นย้ำว่าระบบอัตโนมัติเป็นองค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ เช่นเดียวกับสตาร์ทอัพแบบ no-code อื่นๆ เช่น Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

การใช้แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Bryter ลูกค้าที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่ง เช่น McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG และ Deloitte ในยุโรปได้นำโซลูชัน no-code มาใช้สำหรับพนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิค หรือที่เรียกว่า "คนเข้ารหัสพลเมือง" ” ที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกการทำงาน แพลตฟอร์ม no-code ยังขยายขีดความสามารถของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย ภาษี ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย ควบคู่ไปกับบทบาทการจัดซื้อ การบริหาร และทรัพยากรบุคคล ด้วยเครื่องมือของ Bryter ผู้ใช้สามารถสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น แชทบอท ผู้ช่วยเสมือน แพลตฟอร์มบริการตนเองเชิงโต้ตอบ และอื่น ๆ

ผู้เล่นอีกคนในเวที no-code คือ appmaster .io> AppMaster ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สร้างแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชั่นมือถือโดยไม่ต้องเขียนโค้ด มันมีสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อลดหนี้ทางเทคนิคโดยการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ตั้งแต่ต้นเมื่อใดก็ตามที่ความต้องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษในตลาด

ความสนใจในช่องว่าง no-code และ low-code ประกอบกับการระดมทุนอย่างรวดเร็วในรอบ Series B ของ Bryter บ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาด Tiger Global เป็นผู้นำรอบการลงทุน ร่วมกับนักลงทุนรายเดิมอย่าง Accel, Dawn Capital, Notion Capital และ Cavalry Ventures ตลอดจนผู้สนับสนุนรายบุคคล เช่น Amit Agarwal (CPO ของ Datadog), Lars Björk (อดีต CEO ของ Qlik), Ulf Zetterberg ( ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Seal Software) และ James Fitzgerald (อดีต SVP ระดับโลกของ ServiceNow)

Joh Curtius หุ้นส่วนของ Tiger Global ยกย่อง Bryter ในฐานะบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ และทีมผู้ก่อตั้งระดับโลก มีการคาดการณ์ว่า Bryter จะยังคงขยายขนาดอย่างรวดเร็ว ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า