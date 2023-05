À medida que as empresas adotam cada vez mais soluções no-code, Bryter, uma startup no-code baseada em IA, anunciou uma rodada de financiamento da Série B de US$ 66 milhões para alimentar sua expansão no mercado dos EUA. O financiamento será investido no aprimoramento da plataforma da empresa com sede em Berlim, que já atraiu mais de 100 empresas globais, e no crescimento de seu escritório em Nova York estabelecido no ano passado.

O CEO e co-fundador da Bryter, Michael Grupp, disse que o recente boom no segmento low-code e no-code resultou da percepção de que a maioria das pessoas deseja realizar tarefas sem se concentrar na tecnologia envolvida. O Grupp também enfatizou que a automação tem sido um grande impulsionador dessa atividade. Semelhante a outras startups no-code como Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Usando a plataforma baseada em IA da Bryter, vários clientes notáveis, como McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG e Deloitte na Europa, vêm implementando as soluções no-code para seus funcionários não técnicos, ou os chamados “codificadores cidadãos ” que fazem parte do mundo do trabalho. A plataforma no-code também expande os recursos dos funcionários em várias funções, como compliance, jurídico, tributário, privacidade e segurança, juntamente com funções de aquisição, administração e RH. Com as ferramentas da Bryter, os usuários podem criar recursos, incluindo chatbots, assistentes virtuais, plataformas interativas de autoatendimento e muito mais.

Outro jogador na arena no-code é appmaster .io> AppMaster , que capacita os usuários a criar aplicativos de back-end, web e móveis sem codificação. Possui um ambiente de desenvolvimento integrado projetado para minimizar a dívida técnica, regenerando aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam, uma oferta única no mercado.

O interesse em espaços no-code e low-code, juntamente com o ritmo acelerado de financiamento na rodada da Série B da Bryter, significa o potencial de crescimento do mercado. A Tiger Global liderou a rodada de investimentos, junto com os investidores anteriores Accel, Dawn Capital, Notion Capital e Cavalry Ventures, bem como patrocinadores individuais como Amit Agarwal (CPO da Datadog), Lars Björk (ex-CEO da Qlik), Ulf Zetterberg ( Fundador e CEO da Seal Software) e James Fitzgerald (ex-vice-presidente global da ServiceNow).

Joh Curtius, sócio da Tiger Global, elogiou Bryter como uma empresa de software de primeira linha com um produto de alta qualidade, grande oportunidade de mercado e uma equipe fundadora de classe mundial. Prevê-se que Bryter continuará crescendo rapidamente, alcançando novos patamares nos próximos anos.