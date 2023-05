Khi các doanh nghiệp ngày càng nắm bắt các giải pháp no-code, Bryter, một công ty khởi nghiệp no-code dựa trên AI, đã công bố vòng tài trợ Series B trị giá 66 triệu đô la để thúc đẩy việc mở rộng tại thị trường Hoa Kỳ. Khoản tài trợ này sẽ được đầu tư vào việc nâng cao nền tảng của công ty có trụ sở tại Berlin, nơi đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp toàn cầu và vào sự phát triển của văn phòng New York được thành lập vào năm ngoái.

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Bryter, Michael Grupp, nói rằng sự bùng nổ gần đây trong phân khúc low-code và no-code là kết quả của việc nhận ra rằng hầu hết mọi người muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không tập trung vào công nghệ liên quan. Grupp cũng nhấn mạnh rằng tự động hóa là yếu tố chính thúc đẩy hoạt động này. Tương tự như các phần khởi động no-code khác như Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Sử dụng nền tảng hỗ trợ AI của Bryter, một số khách hàng đáng chú ý như McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG và Deloitte ở Châu Âu đã và đang triển khai các giải pháp no-code cho nhân viên không có kỹ thuật của họ, hay còn gọi là “các lập trình viên công dân”. ” là một phần của thế giới lao động. Nền tảng no-code cũng mở rộng khả năng của nhân viên trong các chức năng khác nhau như tuân thủ, pháp lý, thuế, quyền riêng tư và bảo mật, bên cạnh các vai trò thu mua, quản trị và nhân sự. Với các công cụ của Bryter, người dùng có thể xây dựng các tính năng bao gồm chatbot, trợ lý ảo, nền tảng tương tác tự phục vụ, v.v.

Một người chơi khác trong đấu trường no-code là appmaster .io> AppMaster , cho phép người dùng tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động mà không cần viết mã. Nó tự hào có một môi trường phát triển tích hợp được thiết kế để giảm thiểu nợ kỹ thuật bằng cách tạo lại các ứng dụng từ đầu bất cứ khi nào yêu cầu thay đổi, một sản phẩm độc nhất trên thị trường.

Sự quan tâm đến không gian no-code và low-code, cùng với tốc độ tài trợ nhanh chóng trong vòng Series B của Bryter, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường. Tiger Global đã dẫn đầu vòng đầu tư, cùng với các nhà đầu tư trước đó là Accel, Dawn Capital, Notion Capital và Cavalry Ventures, cũng như những người ủng hộ cá nhân như Amit Agarwal (CPO của Datadog), Lars Björk (cựu CEO của Qlik), Ulf Zetterberg ( Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Seal Software) và James Fitzgerald (cựu SVP toàn cầu của ServiceNow).

Joh Curtius, một đối tác của Tiger Global, ca ngợi Bryter là công ty phần mềm hàng đầu với sản phẩm chất lượng cao, cơ hội thị trường rộng lớn và đội ngũ sáng lập đẳng cấp thế giới. Người ta dự đoán rằng Bryter sẽ tiếp tục mở rộng quy mô nhanh chóng, đạt đến tầm cao mới trong những năm tới.