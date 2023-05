W miarę jak przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z rozwiązań no-code, Bryter, start no-code up oparty na sztucznej inteligencji, ogłosił rundę finansowania serii B o wartości 66 milionów dolarów, aby napędzać swoją ekspansję na rynku amerykańskim. Fundusze zostaną zainwestowane w rozwój platformy berlińskiej firmy, która przyciągnęła już ponad 100 globalnych przedsiębiorstw, oraz w rozwój nowojorskiego biura utworzonego w zeszłym roku.

Dyrektor generalny i współzałożyciel Bryter, Michael Grupp, powiedział, że niedawny boom w segmencie low-code i no-code wynikał z uświadomienia sobie, że większość ludzi chce wykonywać zadania bez skupiania się na technologii. Grupp podkreślił również, że automatyzacja była głównym elementem napędzającym tę działalność. Podobnie jak inne start no-code takie jak Airtable, Genesis, Rows, Creatio, and Ushur, Bryter is targeting an audience of non-technical users that prefer hands-on technology creation.

Korzystając z platformy Bryter opartej na sztucznej inteligencji, wielu znanych klientów, takich jak McDonald's, Telefónica, PwC, KPMG i Deloitte w Europie, wdraża rozwiązania no-code dla swoich pracowników nietechnicznych, czyli tzw. ”, którzy są częścią świata pracy. Platforma no-code rozszerza również możliwości pracowników na różnych stanowiskach, takich jak zgodność, prawo, podatki, prywatność i bezpieczeństwo, a także na stanowiskach związanych z zakupami, administracją i HR. Dzięki narzędziom firmy Bryter użytkownicy mogą tworzyć funkcje, w tym chatboty, wirtualnych asystentów, interaktywne platformy samoobsługowe i nie tylko.

Kolejnym graczem na arenie no-code jest appmaster .io> AppMaster , który umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez kodowania. Oferuje zintegrowane środowisko programistyczne zaprojektowane w celu zminimalizowania długu technicznego poprzez regenerację aplikacji od podstaw w przypadku zmiany wymagań, co jest wyjątkową ofertą na rynku.

Zainteresowanie przestrzeniami no-code i low-code, wraz z szybkim tempem finansowania rundy B firmy Bryter, oznacza potencjał wzrostu rynku. Tiger Global prowadził rundę inwestycyjną, do której dołączyli poprzedni inwestorzy Accel, Dawn Capital, Notion Capital i Cavalry Ventures, a także indywidualni sponsorzy, tacy jak Amit Agarwal (CPO Datadog), Lars Björk (były dyrektor generalny Qlik), Ulf Zetterberg ( Założyciel i dyrektor generalny Seal Software) oraz James Fitzgerald (były globalny wiceprezes ServiceNow).

Joh Curtius, partner w Tiger Global, wychwalał Bryter jako firmę programistyczną najwyższej klasy, oferującą wysokiej jakości produkt, duże możliwości rynkowe i światowej klasy zespół założycieli. Przewiduje się, że Bryter będzie nadal szybko się skalował, osiągając nowe wyżyny w nadchodzących latach.