No-code araçlar, özellikle maliyet düşürmenin yüksek öncelik olduğu kurumsal alanda uygulama geliştirmede devrim yaratıyor. Yakın tarihli Gartner anketlerine göre, 2025 yılına kadar low-code ve no-code teknolojiler yeni iş uygulamalarının %70'inde kullanılacak, BT dışı profesyoneller ise 2024 yılına kadar BT ürün ve hizmetlerinin %65'inden fazlasını geliştirmek için bu araçları kullanıyor olacak .

Bu trendi takip eden Whalesync, Airtable, Webflow ve Notion dahil olmak üzere çeşitli popüler SaaS uygulamalarında çift yönlü veri aktarımı sağlayan bir çözüm sunarak no-code pazarda fark yaratmaya çalışıyor.

Whalesync yaklaşık bir yıl önce Curtis Fonger ve Matthew Busel tarafından ortaklaşa kuruldu. Artık şirketin CEO'su olan Fonger, kariyerine Microsoft OneDrive dosya senkronizasyonu no-code çalışarak başladı ve ilk girişimi no-code web sitesi oluşturucusu Appetas 2014'te MakeSpace sattı. no-code danışmanı, Y Combinator'ın kurucu ortak eşleştirme platformuna bağlandıklarında Fonger ile güçlerini birleştirdi.

Başlangıçta Fonger ve Busel, no-code bir uygulama oluşturucu oluşturmak için yola çıktılar, ancak operatörlerle yakın etkileşim kurduktan sonra, veri senkronizasyonunda daha büyük bir fırsat olduğunu fark ettiler. Kullanıcıların verileri SaaS uygulamalarına entegre etmekte zorlandıklarını gözlemlediler ve sorunu otomasyon araçlarıyla çözmeye çalıştılar.

Whalesync SaaS uygulamaları arasında veri senkronizasyonunu kolaylaştıran ilk platform olmasa da benzersiz bir avantaj sunar. Fonger, yaklaşımını kavramsal olarak Dropbox daha yakın olarak tanımlıyor; tek fark, Whalesync dosyaları bilgisayarlar arasında senkronize etmek yerine SaaS uygulamaları arasında senkronize etmesi. Kullanıcıların, Whalesync SaaS uygulamaları arasındaki tabloları ve alanları nasıl eşleştireceklerini öğretmeleri yeterlidir ve gerisini platform halleder.

Whalesync, çift yönlü senkronizasyonu etkinleştirmek için senkronize edilecek verileri depolar. Kullanıcılar, senkronizasyon yapılandırmalarını silerlerse veya hesaplarını kapatırlarsa bu verileri silmeyi seçebilirler.

Whalesync Şubat 2021'deki lansmanından bu yana, yüzlerce müşteriyi kaydettirerek ve yinelenen gelirini ayda ortalama %38 artırarak önemli ölçüde erken ilgi gösterdi. Şirket kısa bir süre önce Y Combinator liderliğindeki Liquid 2, Soma Capital ve Ascend'in katılımıyla 1,8 milyon $'lık bir başlangıç öncesi fonlama turunu kapattı ve bu da yatırımcının yaklaşımına duyduğu güveni gösteriyor.

Whalesync, erişimini daha da genişletmek için 2023'ün sonuna kadar mevcut altı kişilik ekibine dört ila beş yeni ekip üyesi eklemeyi planlıyor. Şirketin hedefi, veri senkronizasyonunun gücünü küçük ve orta ölçekli işletmelere getirerek kurulumu basitleştirmek. işlemek ve onlara modern veri yığını ortamında büyük işletmelerden öğrenilen en iyi uygulamaları sağlamak.