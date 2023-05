Инструменты No-code произвели революцию в разработке приложений, особенно в корпоративной сфере, где приоритетом является снижение затрат. Согласно недавним исследованиям Gartner, к 2025 году технологии low-code и no-code будут использоваться в 70% новых бизнес-приложений, а к 2024 году эти инструменты будут использоваться не ИТ-специалистами для разработки более 65% ИТ-продуктов и услуг. .

Следуя этой тенденции, Whalesync стремится выделиться на рынке no-code, предоставляя решение, обеспечивающее двунаправленную передачу данных между различными популярными приложениями SaaS, включая Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync был основан около года назад Кертисом Фонгером и Мэтью Баселом. Фонгер, ныне генеральный директор компании, начал свою карьеру в Microsoft, работая no-code синхронизацией файлов OneDrive, и в MakeSpace году продал Google свой первый стартап по созданию веб-сайтов no-code Appetas. Консультант no-code объединил усилия с Фонгером, когда они подключились к платформе сопоставления соучредителя Y Combinator.

Первоначально Фонгер и Бусел намеревались создать конструктор приложений no-code, но после тесного взаимодействия с операторами они поняли, что в синхронизации данных есть больше возможностей. Они заметили, что пользователи изо всех сил пытались интегрировать данные в свои приложения SaaS, и попытались решить эту проблему с помощью инструментов автоматизации.

Хотя Whalesync — не первая платформа, упрощающая синхронизацию данных между приложениями SaaS, она предлагает уникальное преимущество. Фонгер описывает свой подход как концептуально более близкий к Dropbox, с той разницей, что Whalesync синхронизирует данные между приложениями SaaS, а не синхронизирует файлы между компьютерами. Пользователям просто нужно проинструктировать Whalesync, как сопоставлять таблицы и поля между приложениями SaaS, а платформа позаботится обо всем остальном.

Чтобы включить двунаправленную синхронизацию, Whalesync сохраняет данные для синхронизации. Пользователи могут удалить эти данные, если они удалят свои конфигурации синхронизации или закроют свою учетную запись.

С момента своего запуска в феврале 2021 года Whalesync продемонстрировал значительный успех на раннем этапе, зарегистрировав сотни клиентов и увеличив свой регулярный доход в среднем на 38% в месяц. Недавно компания закрыла раунд предварительного финансирования на сумму 1,8 миллиона долларов под руководством Y Combinator с участием Liquid 2, Soma Capital и Ascend, что свидетельствует об уверенности инвесторов в ее подходе.

Благодаря поддержке платформ no-code таких как appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster , Whalesync может легко интегрировать свои услуги с современными методологиями разработки веб-приложений и мобильных приложений. Это дает предприятиям инструменты, необходимые для создания и обслуживания эффективных и экономичных решений для приложений.

Чтобы еще больше расширить охват, Whalesync планирует к концу 2023 года добавить от четырех до пяти новых членов к своей нынешней команде из шести человек. Цель компании — предоставить возможности синхронизации данных для малого и среднего бизнеса, упростив настройку. процесс и предоставление им лучших практик, которые были изучены на крупных предприятиях в современном ландшафте стека данных.