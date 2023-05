No-codeツールは、特にコスト削減が最優先事項である企業の分野で、アプリ開発に革命をもたらしています。 Gartner の最近の調査によると、2025 年までに、新しいビジネス アプリの 70% でlow-codeおよびno-codeテクノロジが使用され、2024 年までに非 IT プロフェッショナルがこれらのツールを使用して IT 製品とサービスの 65% 以上を開発するようになるでしょう。 .

この傾向に従って、 Whalesync Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively. 、さまざまな人気のある SaaS アプリ間で双方向のデータ転送を可能にするソリューションを提供することによりno-code市場での差別化を図っています。 Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync約 1 年前に Curtis Fonter と Matthew Busel によって共同設立されました。現在同社の CEO であるフォンガーは、 Microsoftでキャリアをスタートさせ、OneDrive のファイル同期に取り組み、 MakeSpace年に最初のスタートアップであるコードno-code no-codeウェブサイト ビルダーであるAppetas Google に売却しました。 no-codeコンサルタントであり、Y Combinator の共同創設者のマッチング プラットフォームで接続されたときに、Fonger と力を合わせました。

当初、Fonger と Busel はno-codeアプリ ビルダーの構築に着手しましたが、オペレーターと緊密にやり取りした後、データ同期にはより大きな機会があることに気付きました。彼らは、ユーザーが SaaS アプリ全体でデータを統合するのに苦労していることに気付き、自動化ツールを使用して問題に対処しようとしました。

Whalesync SaaS アプリ間のデータ同期を容易にする最初のプラットフォームではありませんが、独自の利点があります。 Foger は、そのアプローチを概念的にDropboxに近いと説明しています。違いは、 Whalesyncコンピューター間でファイルを同期するのではなく、SaaS アプリケーション間でデータを同期することです。ユーザーは、SaaS アプリ間でテーブルとフィールドを一致させる方法をWhalesyncに指示するだけでよく、残りはプラットフォームが処理します。

双方向同期を有効にするために、 Whalesync同期するデータを保存します。ユーザーは、同期構成を削除するか、アカウントを閉鎖する場合に、そのデータを削除することを選択できます。

2021 年 2 月のローンチ以来、 Whalesync早期に大きな牽引力を発揮し、何百もの顧客にサインアップし、月平均 38% の経常収益を伸ばしています。同社は最近、Y Combinator が主導するシード前の 180 万ドルの資金調達ラウンドを完了し、Liquid 2、Soma Capital、Ascend が参加したことは、投資家がそのアプローチに自信を持っていることを示しています。

appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMasterなどのno-codeプラットフォームのサポートにより、 Whalesyncそのサービスを最新の Web およびモバイル アプリ開発手法とシームレスに統合できます。これにより、効率的で費用対効果の高いアプリ ソリューションを構築および維持するために必要なツールが企業に提供されます。

リーチをさらに拡大するために、 Whalesync 2023 年末までに現在の 6 人のチームに 4 ~ 5 人の新しいチーム メンバーを追加する予定です。同社の目標は、データ同期の力を中小企業にもたらし、セットアップを簡素化することです。最新のデータ スタック環境で大企業から学んだベスト プラクティスを提供します。