تُحدث أدوات No-code في تطوير التطبيقات ، لا سيما في مجال الشركات حيث يمثل خفض التكلفة أولوية قصوى. استنادًا إلى استطلاعات Gartner الأخيرة ، بحلول عام 2025 ، سيتم استخدام التقنيات low-code no-code في 70٪ من تطبيقات الأعمال الجديدة ، بينما سيستخدم المتخصصون غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات هذه الأدوات لتطوير أكثر من 65٪ من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2024 .

باتباع هذا الاتجاه ، تسعى Whalesync جاهدة لتمييز نفسها في السوق no-code من خلال توفير حل يتيح نقل البيانات ثنائي الاتجاه عبر العديد من تطبيقات SaaS الشائعة ، بما في ذلك Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

تم تأسيس Whalesync منذ عام تقريبًا بواسطة Curtis Fonger و Matthew Busel. بدأ Fonger ، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي للشركة ، حياته المهنية في Microsoft ، حيث عمل على مزامنة ملفات no-code ، وباع أول تشغيل له ، وهو منشئ مواقع الويب no-code ، Appetas ، إلى Google في عام 2014. Busel ، مدير المنتج السابق في MakeSpace و مستشار no-code ، انضم إلى Fonger عندما كانا متصلين على منصة المطابقة المؤسس المشارك لـ Y Combinator.

في البداية ، شرع Fonger و Busel في بناء منشئ تطبيقات no-code ، ولكن بعد التفاعل الوثيق مع المشغلين ، أدركوا أن هناك فرصة أكبر في مزامنة البيانات. لاحظوا أن المستخدمين كانوا يكافحون لدمج البيانات عبر تطبيقات SaaS الخاصة بهم وسعوا إلى معالجة المشكلة باستخدام أدوات الأتمتة.

في حين أن Whalesync ليس النظام الأساسي الأول الذي يسهل مزامنة البيانات بين تطبيقات SaaS ، فإنه يوفر ميزة فريدة. يصف Fonger منهجه بأنه أقرب من الناحية المفاهيمية إلى Dropbox ، مع التمييز بين أن Whalesync يقوم بمزامنة البيانات بين تطبيقات SaaS بدلاً من مزامنة الملفات عبر أجهزة الكمبيوتر. يحتاج المستخدمون ببساطة إلى إرشاد Whalesync حول كيفية مطابقة الجداول والحقول بين تطبيقات SaaS ، وسيتولى النظام الأساسي الباقي.

لتمكين المزامنة ثنائية الاتجاه ، يقوم Whalesync بتخزين البيانات لتتم مزامنتها. يمكن للمستخدمين اختيار حذف تلك البيانات إذا قاموا بحذف تكوينات المزامنة أو إغلاق حساباتهم.

منذ إطلاقها في فبراير 2021 ، أظهرت Whalesync جاذبية مبكرة كبيرة ، حيث اشتركت في مئات العملاء وزادت إيراداتها المتكررة بمتوسط معدل 38٪ شهريًا. أنهت الشركة مؤخرًا جولة تمويل أولية بقيمة 1.8 مليون دولار بقيادة Y Combinator ، بمشاركة من Liquid 2 و Soma Capital و Ascend ، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في نهجها.

بدعم من الأنظمة الأساسية no-code مثل appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster ، يمكن Whalesync دمج خدماتها بسلاسة مع منهجيات تطوير تطبيقات الويب والجوال المعاصرة. هذا يزود الشركات بالأدوات التي يحتاجونها لبناء وصيانة حلول تطبيقات فعالة ومنخفضة التكلفة.

لتوسيع نطاقها بشكل أكبر ، تخطط Whalesync لإضافة أربعة إلى خمسة أعضاء جدد في فريقها الحالي المكون من ستة أعضاء بحلول نهاية عام 2023. هدف الشركة هو جلب قوة مزامنة البيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مما يسهل عملية الإعداد. عملية وتزويدهم بأفضل الممارسات التي تم تعلمها من المؤسسات الكبيرة في مشهد مكدس البيانات الحديث.