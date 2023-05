Gli strumenti No-code stanno rivoluzionando lo sviluppo di app, in particolare nella sfera aziendale in cui la riduzione dei costi è una priorità assoluta. In base a recenti sondaggi Gartner, entro il 2025 le tecnologie low-code e no-code saranno utilizzate nel 70% delle nuove app aziendali, mentre i professionisti non IT utilizzeranno questi strumenti per sviluppare oltre il 65% dei prodotti e servizi IT entro il 2024 .

Seguendo questa tendenza, Whalesync sta cercando di distinguersi nel mercato no-code fornendo una soluzione che consente il trasferimento bidirezionale dei dati tra varie app SaaS popolari, tra cui Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync è stata co-fondata circa un anno fa da Curtis Fonger e Matthew Busel. Fonger, ora CEO dell'azienda, ha iniziato la sua carriera in Microsoft, lavorando alla sincronizzazione dei file di OneDrive, e ha venduto la sua prima startup, costruttore di siti Web no-code Appetas, a Google nel 2014. Busel, ex product manager di MakeSpace e occasionale no-code consulente no-code, ha unito le forze con Fonger quando erano collegati sulla piattaforma di corrispondenza del co-fondatore di Y Combinator.

Inizialmente, Fonger e Busel hanno deciso di creare un app builder no-code, ma dopo aver interagito a stretto contatto con gli operatori, si sono resi conto che c'era una maggiore opportunità nella sincronizzazione dei dati. Hanno osservato che gli utenti avevano difficoltà a integrare i dati nelle loro app SaaS e hanno cercato di risolvere il problema con strumenti di automazione.

Sebbene Whalesync non sia la prima piattaforma a facilitare la sincronizzazione dei dati tra le app SaaS, offre un vantaggio unico. Fonger descrive il suo approccio come concettualmente più vicino a Dropbox, con la differenza che Whalesync sincronizza i dati tra le applicazioni SaaS invece di sincronizzare i file tra i computer. Gli utenti devono semplicemente istruire Whalesync su come abbinare tabelle e campi tra le app SaaS e la piattaforma si prenderà cura di tutto il resto.

Per abilitare la sincronizzazione bidirezionale, Whalesync memorizza i dati da sincronizzare. Gli utenti possono scegliere di eliminare tali dati se eliminano le configurazioni di sincronizzazione o chiudono il proprio account.

Dal suo lancio nel febbraio 2021, Whalesync ha dimostrato una significativa trazione iniziale, iscrivendo centinaia di clienti e aumentando le sue entrate ricorrenti a un tasso medio del 38% al mese. La società ha recentemente chiuso un round di finanziamento pre-seed da 1,8 milioni di dollari guidato da Y Combinator, con la partecipazione di Liquid 2, Soma Capital e Ascend, indicando la fiducia degli investitori nel suo approccio.

Con il supporto di piattaforme no-code come appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster , Whalesync può integrare perfettamente i suoi servizi con le moderne metodologie di sviluppo di app web e mobili. Ciò fornisce alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per creare e mantenere soluzioni di app efficienti e convenienti.

Per espandere ulteriormente la sua portata, Whalesync prevede di aggiungere da quattro a cinque nuovi membri del team all'attuale team di sei entro la fine del 2023. L'obiettivo dell'azienda è portare la potenza della sincronizzazione dei dati alle piccole e medie imprese, semplificando la configurazione processo e fornendo loro le migliori pratiche che sono state apprese dalle grandi aziende nel panorama moderno dello stack di dati.