เครื่องมือ No-code กำลังปฏิวัติการพัฒนาแอพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงองค์กรที่การลดต้นทุนมีความสำคัญสูง จากการสำรวจล่าสุดของ Gartner ภายในปี 2568 เทคโนโลยี low-code และ no-code จะถูกใช้ในแอปธุรกิจใหม่ 70% ในขณะที่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีมากกว่า 65% ภายในปี 2567 .

ตามแนวโน้มนี้ Whalesync มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในตลาด no-code ด้วยการจัดหาโซลูชันที่เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลแบบสองทิศทางผ่านแอพ SaaS ยอดนิยมต่างๆ รวมถึง Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเมื่อประมาณปีที่แล้วโดย Curtis Fonger และ Matthew Busel Fonger ซึ่งปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัท เริ่มต้นอาชีพของเขาที่ Microsoft โดยทำงานเกี่ยวกับการซิงค์ไฟล์ OneDrive และขาย Appetas ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์เริ่มต้นครั้งแรก no-code ให้กับ Google ในปี 2014 Busel อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ MakeSpace และเป็น no-code คราว ที่ปรึกษา no-code เข้าร่วมกับ Fonger เมื่อพวกเขาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจับคู่ผู้ร่วมก่อตั้งของ Y Combinator

ในขั้นต้น Fonger และ Busel มุ่งมั่นที่จะสร้างเครื่องมือสร้างแอป no-code แต่หลังจากโต้ตอบอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการ พวกเขาก็ตระหนักว่ามีโอกาสมากขึ้นในการซิงค์ข้อมูล พวกเขาสังเกตเห็นว่าผู้ใช้ประสบปัญหาในการผสานรวมข้อมูลในแอป SaaS ของตน และพยายามแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

แม้ว่า Whalesync จะไม่ใช่แพลตฟอร์มแรกที่อำนวยความสะดวกในการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างแอป SaaS แต่ก็มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร Fonger อธิบายแนวทางของตนว่าใกล้เคียงกับ Dropbox โดยมีความแตกต่างตรงที่ Whalesync ซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน SaaS แทนการซิงค์ไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้เพียงแค่ต้องสั่ง Whalesync เกี่ยวกับวิธีจับคู่ตารางและฟิลด์ระหว่างแอป SaaS แล้วแพลตฟอร์มจะจัดการส่วนที่เหลือเอง

เพื่อเปิดใช้งานการซิงค์แบบสองทิศทาง Whalesync จะจัดเก็บข้อมูลที่จะซิงโครไนซ์ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะลบข้อมูลนั้นได้หากลบการกำหนดค่าการซิงค์หรือปิดบัญชี

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 Whalesync ได้แสดงให้เห็นถึงการดึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีลูกค้าหลายร้อยรายลงทะเบียน และเพิ่มรายได้ประจำในอัตราเฉลี่ย 38% ต่อเดือน บริษัทเพิ่งปิดรอบการระดมทุนล่วงหน้ามูลค่า 1.8 ล้านดอลลาร์ที่นำโดย Y Combinator โดยมีส่วนร่วมจาก Liquid 2, Soma Capital และ Ascend ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวทางของบริษัท

ด้วยการสนับสนุนของแพลตฟอร์ม no-code เช่น appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster Whalesync สามารถรวมบริการของตนเข้ากับวิธีการพัฒนาเว็บและแอพมือถือร่วมสมัยได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจมีเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างและบำรุงรักษาโซลูชันแอพที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

เพื่อขยายการเข้าถึงเพิ่มเติม Whalesync วางแผนที่จะเพิ่มสมาชิกในทีมใหม่สี่ถึงห้าคนในทีมปัจจุบันที่มีหกคนภายในสิ้นปี 2566 เป้าหมายของบริษัทคือการนำพลังของการซิงค์ข้อมูลมาสู่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้น ประมวลผลและมอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการเรียนรู้จากองค์กรขนาดใหญ่ในแนวนอนสแต็คข้อมูลสมัยใหม่