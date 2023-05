No-code工具正在彻底改变应用程序开发,尤其是在将降低成本放在首位的企业领域。根据最近的 Gartner 调查,到 2025 年,70% 的新业务应用程序将使用low-code和no-code技术,而到 2024 年,非 IT 专业人员将使用这些工具开发超过 65% 的 IT 产品和服务.

顺应这一趋势, Whalesync正努力通过提供一种解决方案在各种流行的 SaaS 应用程序(包括Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.之间实现双向数据传输,从而在no-code市场中脱颖而出。 Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync大约一年前由 Curtis Fonger 和 Matthew Busel 共同创立。 Fonger 现在是公司的首席执行官,他的职业生涯始于Microsoft ,致力于no-code文件同步,并于 2014 年将他的第一家初创公司、 no-code网站构建器Appetas卖给了谷MakeSpace 。 no-code顾问,在 Y Combinator 的联合创始人匹配平台上与 Fonger 联手。

最初,Fonger 和 Busel 着手构建一个no-code应用程序构建器,但在与运营商密切互动后,他们意识到数据同步有更大的机会。他们观察到用户正在努力将数据集成到他们的 SaaS 应用程序中,并试图通过自动化工具解决这个问题。

虽然Whalesync不是第一个促进 SaaS 应用程序之间数据同步的平台,但它提供了独特的优势。 Fonger 将其方法描述为在概念上更接近Dropbox ,区别在于Whalesync在 SaaS 应用程序之间同步数据,而不是在计算机之间同步文件。用户只需指示Whalesync如何在 SaaS 应用程序之间匹配表和字段,平台会处理其余部分。

为了实现双向同步, Whalesync存储了需要同步的数据。如果用户删除他们的同步配置或关闭他们的帐户,他们可以选择删除该数据。

自 2021 年 2 月推出以来, Whalesync表现出了显着的早期吸引力,签约了数百名客户,并以平均每月 38% 的速度增加经常性收入。该公司最近完成了由 Y Combinator 牵头的 180 万美元种子前融资,Liquid 2、Soma Capital 和 Ascend 也参与其中,表明投资者对其方法充满信心。

在appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster等no-code平台的支持下, Whalesync可以将其服务与现代网络和移动应用程序开发方法无缝集成。这为企业提供了构建和维护高效、具有成本效益的应用程序解决方案所需的工具。

为了进一步扩大其影响范围, Whalesync计划到 2023 年底在其目前的 6 人团队中增加 4 到 5 名新团队成员。该公司的目标是为中小型企业带来数据同步的力量,简化设置过程并为他们提供从现代数据堆栈环境中的大型企业中学到的最佳实践。