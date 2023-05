No-code 도구는 특히 비용 절감이 최우선인 기업 영역에서 앱 개발에 혁명을 일으키고 있습니다. 최근 Gartner 설문 조사에 따르면 2025년까지 새로운 비즈니스 앱의 70%에서 low-code 및 no-code 기술이 사용될 것이며, 비 IT 전문가는 이러한 도구를 사용하여 2024년까지 IT 제품 및 서비스의 65% 이상을 개발할 것입니다. .

이러한 추세에 따라 Whalesync Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively. 비롯한 다양한 인기 SaaS 앱에서 양방향 데이터 전송을 가능하게 하는 솔루션을 제공하여 no-code 시장에서 차별화하기 위해 노력하고 있습니다. Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync 약 1년 전에 Curtis Fonger와 Matthew Busel이 공동 설립했습니다. 현재 회사의 CEO인 Fonger는 OneDrive 파일 동기화 작업을 하면서 Microsoft 에서 경력을 쌓기 시작했고, 2014년에 자신 no-code 첫 스타트업인 no-code 웹사이트 빌더인 Appetas MakeSpace 에 매각했습니다. no-code 컨설턴트, Y Combinator의 공동 설립자 매칭 플랫폼에 연결되었을 때 Fonger와 힘을 합쳤습니다.

처음에 Fonger와 Busel은 no-code 앱 빌더를 구축하기 시작했지만 운영자와 긴밀하게 상호 작용한 후 데이터 동기화에 더 큰 기회가 있음을 깨달았습니다. 그들은 사용자가 SaaS 앱에서 데이터를 통합하는 데 어려움을 겪고 있음을 관찰하고 자동화 도구로 문제를 해결하려고 했습니다.

Whalesync SaaS 앱 간의 데이터 동기화를 용이하게 하는 최초의 플랫폼은 아니지만 고유한 이점을 제공합니다. Fonger는 Whalesync 컴퓨터 간에 파일을 동기화하는 대신 SaaS 애플리케이션 간에 데이터를 동기화한다는 점에서 개념적으로 Dropbox 에 더 가까운 접근 방식을 설명합니다. 사용자는 SaaS 앱 간에 테이블과 필드를 일치시키는 방법에 대해 Whalesync 에 지시하기만 하면 플랫폼이 나머지를 처리합니다.

양방향 동기화를 활성화하기 위해 Whalesync 동기화할 데이터를 저장합니다. 사용자는 동기화 구성을 삭제하거나 계정을 폐쇄하는 경우 해당 데이터를 삭제하도록 선택할 수 있습니다.

Whalesync 2021년 2월 출시된 이후 상당한 초기 견인력을 보여 수백 명의 고객을 확보하고 월 평균 38%의 반복 수익을 성장시켰습니다. 이 회사는 최근 Liquid 2, Soma Capital 및 Ascend의 참여로 Y Combinator가 주도하는 180만 달러의 사전 시드 자금 조달 라운드를 마감했으며 이는 투자자의 접근 방식에 대한 확신을 나타냅니다.

범위를 더욱 확장하기 위해 Whalesync 2023년 말까지 현재 6명으로 구성된 팀에 4~5명의 새로운 팀원을 추가할 계획입니다. Whalesync의 목표는 중소기업에 데이터 동기화 기능을 제공하여 설정을 단순화하는 것입니다. 최신 데이터 스택 환경의 대기업에서 배운 모범 사례를 제공합니다.