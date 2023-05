Các công cụ No-code đang cách mạng hóa quá trình phát triển ứng dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực doanh nghiệp nơi ưu tiên hàng đầu là giảm chi phí. Dựa trên các khảo sát gần đây của Gartner, đến năm 2025, các công nghệ low-code và no-code sẽ được sử dụng trong 70% ứng dụng kinh doanh mới, trong khi những người không chuyên về CNTT sẽ sử dụng các công cụ này để phát triển hơn 65% sản phẩm và dịch vụ CNTT vào năm 2024 .

Theo xu hướng này, Whalesync đang cố gắng tạo sự khác biệt trong thị trường no-code bằng cách cung cấp giải pháp cho phép truyền dữ liệu hai chiều trên nhiều ứng dụng SaaS phổ biến khác nhau, bao gồm Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync được đồng sáng lập khoảng một năm trước bởi Curtis Fonger và Matthew Busel. Fonger, hiện là Giám đốc điều hành của công ty, bắt đầu sự nghiệp của mình tại Microsoft, làm việc về đồng bộ hóa tệp OneDrive và bán công ty khởi nghiệp đầu tiên của mình, công cụ xây dựng trang web no-code Appetas, cho Google vào năm 2014. Busel, cựu giám đốc sản phẩm tại MakeSpace và thỉnh thoảng no-code nhà tư vấn no-code, đã hợp tác với Fonger khi họ được kết nối trên nền tảng kết hợp đồng sáng lập của Y Combinator.

Ban đầu, Fonger và Busel bắt đầu xây dựng một trình tạo ứng dụng no-code, nhưng sau khi tương tác chặt chẽ với các nhà khai thác, họ nhận ra rằng có nhiều cơ hội hơn trong việc đồng bộ hóa dữ liệu. Họ quan sát thấy rằng người dùng đang gặp khó khăn trong việc tích hợp dữ liệu trên các ứng dụng SaaS của họ và tìm cách giải quyết vấn đề bằng các công cụ tự động hóa.

Mặc dù Whalesync không phải là nền tảng đầu tiên hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng SaaS, nhưng nó mang lại một lợi thế độc đáo. Fonger mô tả cách tiếp cận của nó gần với Dropbox hơn về mặt khái niệm, với điểm khác biệt là Whalesync đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng SaaS thay vì đồng bộ hóa các tệp trên các máy tính. Người dùng chỉ cần hướng dẫn Whalesync cách khớp các bảng và trường giữa các ứng dụng SaaS và nền tảng sẽ lo phần còn lại.

Để bật đồng bộ hóa hai chiều, Whalesync lưu trữ dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa. Người dùng có thể chọn xóa dữ liệu đó nếu họ xóa cấu hình đồng bộ hóa hoặc đóng tài khoản của mình.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 2 năm 2021, Whalesync đã sớm chứng minh được sức hút đáng kể, giúp hàng trăm khách hàng đăng ký và tăng doanh thu định kỳ với tốc độ trung bình 38% mỗi tháng. Công ty gần đây đã đóng vòng tài trợ tiền hạt giống trị giá 1,8 triệu đô la do Y Combinator dẫn đầu, với sự tham gia của Liquid 2, Soma Capital và Ascend, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào cách tiếp cận của họ.

Với sự hỗ trợ của các nền tảng no-code như appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster , Whalesync có thể tích hợp liền mạch các dịch vụ của mình với các phương pháp phát triển ứng dụng di động và web hiện đại. Điều này trang bị cho các doanh nghiệp những công cụ họ cần để xây dựng và duy trì các giải pháp ứng dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Để tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận của mình, Whalesync có kế hoạch bổ sung thêm 4 đến 5 thành viên nhóm mới vào nhóm 6 người hiện tại của mình vào cuối năm 2023. Mục tiêu của công ty là mang lại sức mạnh đồng bộ hóa dữ liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn giản hóa quá trình thiết lập xử lý và cung cấp cho họ các phương pháp hay nhất đã học được từ các doanh nghiệp lớn trong bối cảnh ngăn xếp dữ liệu hiện đại.