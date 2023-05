Narzędzia No-code rewolucjonizują tworzenie aplikacji, szczególnie w sferze korporacyjnej, gdzie redukcja kosztów jest priorytetem. Na podstawie ostatnich badań firmy Gartner do 2025 r. technologie low-code i no-code będą wykorzystywane w 70% nowych aplikacji biznesowych, podczas gdy specjaliści niebędący informatykami będą używać tych narzędzi do opracowywania ponad 65% produktów i usług IT do 2024 r. .

Podążając za tym trendem, Whalesync stara się wyróżnić na rynku no-code, dostarczając rozwiązanie, które umożliwia dwukierunkowy transfer danych między różnymi popularnymi aplikacjami SaaS, w tym Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Firma Whalesync została założona około rok temu przez Curtisa Fongera i Matthew Busela. Fonger, obecnie dyrektor generalny firmy, rozpoczął karierę w Microsoft, pracując nad synchronizacją plików w usłudze OneDrive, i sprzedał Google swój pierwszy start-up, narzędzie do tworzenia witryn internetowych no-code, Appetas, w 2014 r. Busel, były menedżer produktu w MakeSpace i okazjonalnie no-code konsultant no-code, połączyli siły z Fongerem, kiedy zostali połączeni na platformie dopasowywania współzałożycieli Y Combinator.

Początkowo Fonger i Busel postanowili zbudować narzędzie do tworzenia aplikacji no-code, ale po bliskiej interakcji z operatorami zdali sobie sprawę, że synchronizacja danych daje większe możliwości. Zauważyli, że użytkownicy mają trudności z integracją danych w swoich aplikacjach SaaS i starali się rozwiązać ten problem za pomocą narzędzi do automatyzacji.

Chociaż Whalesync nie jest pierwszą platformą ułatwiającą synchronizację danych między aplikacjami SaaS, oferuje wyjątkową zaletę. Fonger opisuje swoje podejście jako koncepcyjnie bliższe Dropbox, z tą różnicą, że Whalesync synchronizuje dane między aplikacjami SaaS zamiast synchronizować pliki między komputerami. Użytkownicy muszą po prostu poinstruować Whalesync, jak dopasować tabele i pola między aplikacjami SaaS, a platforma zajmie się resztą.

Aby umożliwić synchronizację dwukierunkową, Whalesync przechowuje dane do synchronizacji. Użytkownicy mogą usunąć te dane, jeśli usuną swoje konfiguracje synchronizacji lub zamkną swoje konto.

Od momentu uruchomienia w lutym 2021 r. Whalesync wykazał znaczną wczesną trakcję, rejestrując setki klientów i zwiększając powtarzalne przychody w średnim tempie 38% miesięcznie. Firma niedawno zamknęła rundę finansowania wstępnego o wartości 1,8 miliona dolarów prowadzoną przez Y Combinator, z udziałem Liquid 2, Soma Capital i Ascend, co wskazuje na zaufanie inwestorów do jej podejścia.

Aby jeszcze bardziej rozszerzyć swój zasięg, Whalesync planuje do końca 2023 roku dodać od czterech do pięciu nowych członków zespołu do swojego obecnego sześcioosobowego zespołu. Celem firmy jest zapewnienie mocy synchronizacji danych małym i średnim firmom, upraszczając konfigurację proces i dostarczanie im najlepszych praktyk, których nauczyli się od dużych przedsiębiorstw w nowoczesnym krajobrazie stosów danych.