No-code tools zorgen voor een revolutie in de ontwikkeling van apps, met name in de zakelijke sfeer waar kostenbesparing een hoge prioriteit heeft. Op basis van recente Gartner-enquêtes zullen tegen 2025 low-code en no-code technologieën worden gebruikt in 70% van de nieuwe zakelijke apps, terwijl niet-IT-professionals deze tools zullen gebruiken om tegen 2024 meer dan 65% van de IT-producten en -diensten te ontwikkelen .

In navolging van deze trend streeft Whalesync ernaar zich te onderscheiden in de no-code markt door een oplossing te bieden die bidirectionele gegevensoverdracht mogelijk maakt tussen verschillende populaire SaaS-apps, waaronder Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync werd ongeveer een jaar geleden mede opgericht door Curtis Fonger en Matthew Busel. Fonger, nu de CEO van het bedrijf, begon zijn carrière bij Microsoft, waar hij werkte aan OneDrive-bestandssynchronisatie, en verkocht zijn eerste start-up, websitebouwer Appetas no-code, aan Google in 2014. Busel, een voormalig productmanager bij MakeSpace en af en toe een no-code consultant, de krachten gebundeld met Fonger toen ze werden aangesloten op Y Combinator's mede-oprichter matching platform.

Aanvankelijk wilden Fonger en Busel een app no-code bouwen, maar na nauw contact met operators beseften ze dat er meer mogelijkheden waren in het synchroniseren van gegevens. Ze merkten dat gebruikers moeite hadden om gegevens in hun SaaS-apps te integreren en probeerden dit probleem aan te pakken met automatiseringstools.

Hoewel Whalesync niet het eerste platform is dat gegevenssynchronisatie tussen SaaS-apps mogelijk maakt, biedt het een uniek voordeel. Fonger beschrijft zijn benadering als conceptueel dichter bij Dropbox, met als verschil dat Whalesync gegevens tussen SaaS-applicaties synchroniseert in plaats van bestanden tussen computers te synchroniseren. Gebruikers hoeven Whalesync alleen maar te instrueren hoe tabellen en velden tussen SaaS-apps moeten worden gematcht, en het platform zorgt voor de rest.

Om bidirectionele synchronisatie mogelijk te maken, slaat Whalesync de te synchroniseren gegevens op. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om die gegevens te verwijderen als ze hun synchronisatieconfiguraties verwijderen of hun account sluiten.

Sinds de lancering in februari 2021 heeft Whalesync aanzienlijke vroege tractie laten zien, honderden klanten aangemeld en zijn terugkerende inkomsten met gemiddeld 38% per maand verhoogd. Het bedrijf sloot onlangs een pre-seed financieringsronde van $ 1,8 miljoen af onder leiding van Y Combinator, met deelname van Liquid 2, Soma Capital en Ascend, wat aangeeft dat investeerders vertrouwen hebben in haar aanpak.

Met de ondersteuning van no-code platforms zoals appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster , kan Whalesync zijn diensten naadloos integreren met moderne web- en mobiele app-ontwikkelingsmethodologieën. Dit voorziet bedrijven van de tools die ze nodig hebben om efficiënte, kosteneffectieve app-oplossingen te bouwen en te onderhouden.

Om zijn bereik verder uit te breiden, is Whalesync van plan om tegen eind 2023 vier tot vijf nieuwe teamleden toe te voegen aan het huidige team van zes. Het doel van het bedrijf is om de kracht van gegevenssynchronisatie naar kleine en middelgrote bedrijven te brengen, waardoor de installatie wordt vereenvoudigd proces en hen voorzien van best practices die zijn geleerd van grote ondernemingen in het moderne datastacklandschap.