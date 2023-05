Les outils No-code révolutionnent le développement d'applications, en particulier dans la sphère de l'entreprise où la réduction des coûts est une priorité absolue. Selon de récentes enquêtes Gartner, d'ici 2025, les technologies low-code et no-code seront utilisées dans 70 % des nouvelles applications professionnelles, tandis que les professionnels non informatiques utiliseront ces outils pour développer plus de 65 % des produits et services informatiques d'ici 2024. .

Suivant cette tendance, Whalesync s'efforce de se distinguer sur le marché no-code en fournissant une solution qui permet le transfert de données bidirectionnel entre diverses applications SaaS populaires, notamment Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync a été cofondé il y a environ un an par Curtis Fonger et Matthew Busel. Fonger, aujourd'hui PDG de l'entreprise, a commencé sa carrière chez Microsoft, en travaillant sur la synchronisation de fichiers OneDrive, et a vendu sa première startup, le constructeur de sites Web no-code Appetas, à Google en 2014. Busel, ancien chef de produit chez MakeSpace et occasionnellement no-code consultant no-code, s'est associé à Fonger lorsqu'ils ont été connectés sur la plateforme de matching co-fondatrice de Y Combinator.

Au départ, Fonger et Busel ont décidé de créer un constructeur d'applications no-code, mais après avoir interagi étroitement avec les opérateurs, ils ont réalisé qu'il y avait une plus grande opportunité dans la synchronisation des données. Ils ont observé que les utilisateurs avaient du mal à intégrer les données dans leurs applications SaaS et ont cherché à résoudre le problème avec des outils d'automatisation.

Bien que Whalesync ne soit pas la première plate-forme à faciliter la synchronisation des données entre les applications SaaS, elle offre un avantage unique. Fonger décrit son approche comme conceptuellement plus proche de Dropbox, la distinction étant que Whalesync synchronise les données entre les applications SaaS au lieu de synchroniser les fichiers entre les ordinateurs. Les utilisateurs doivent simplement indiquer Whalesync comment faire correspondre les tables et les champs entre les applications SaaS, et la plate-forme s'occupe du reste.

Afin d'activer la synchronisation bidirectionnelle, Whalesync stocke les données à synchroniser. Les utilisateurs peuvent choisir de supprimer ces données s'ils suppriment leurs configurations de synchronisation ou ferment leur compte.

Depuis son lancement en février 2021, Whalesync a démontré une traction précoce importante, signant des centaines de clients et augmentant ses revenus récurrents à un taux moyen de 38 % par mois. La société a récemment clôturé un cycle de financement de pré-amorçage de 1,8 million de dollars dirigé par Y Combinator, avec la participation de Liquid 2, Soma Capital et Ascend, indiquant la confiance des investisseurs dans son approche.

Avec la prise en charge de plates no-code telles que appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster , Whalesync peut intégrer de manière transparente ses services aux méthodologies de développement d'applications Web et mobiles contemporaines. Cela donne aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour créer et maintenir des solutions d'application efficaces et rentables.

Pour étendre davantage sa portée, Whalesync prévoit d'ajouter quatre à cinq nouveaux membres à son équipe actuelle de six personnes d'ici la fin de 2023. L'objectif de l'entreprise est d'apporter la puissance de la synchronisation des données aux petites et moyennes entreprises, en simplifiant la configuration. processus et en leur fournissant les meilleures pratiques qui ont été apprises des grandes entreprises dans le paysage moderne de la pile de données.