No-code Tools revolutionieren die App-Entwicklung, insbesondere im Unternehmensbereich, wo Kostensenkung eine hohe Priorität hat. Basierend auf aktuellen Gartner-Umfragen werden bis 2025 low-code und no-code Technologien in 70 % der neuen Geschäftsanwendungen verwendet, während Nicht-IT-Experten diese Tools verwenden werden, um bis 2024 über 65 % der IT-Produkte und -Dienstleistungen zu entwickeln .

Diesem Trend folgend strebt Whalesync danach, sich auf dem no-code Markt zu profilieren, indem es eine Lösung bereitstellt, die eine bidirektionale Datenübertragung über verschiedene beliebte SaaS-Apps ermöglicht, darunter Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync wurde vor etwa einem Jahr von Curtis Fonger und Matthew Busel gegründet. Fonger, heute CEO des Unternehmens, begann seine Karriere bei Microsoft, wo er an der OneDrive-Dateisynchronisierung arbeitete, und verkaufte 2014 sein erstes Startup, no-code Website-Builder Appetas, an Google. Busel, ein ehemaliger Produktmanager bei MakeSpace und gelegentlicher no-code Berater, tat sich mit Fonger zusammen, als sie auf der Matching-Plattform des Mitbegründers von Y Combinator verbunden wurden.

Ursprünglich wollten Fonger und Busel einen no-code -App-Builder entwickeln, aber nach enger Zusammenarbeit mit den Betreibern erkannten sie, dass es eine größere Chance in der Datensynchronisierung gab. Sie beobachteten, dass Benutzer Schwierigkeiten hatten, Daten in ihre SaaS-Apps zu integrieren, und versuchten, das Problem mit Automatisierungstools zu lösen.

Obwohl Whalesync nicht die erste Plattform ist, die die Datensynchronisierung zwischen SaaS-Apps erleichtert, bietet es einen einzigartigen Vorteil. Fonger beschreibt seinen Ansatz als konzeptionell näher an Dropbox, mit dem Unterschied, dass Whalesync Daten zwischen SaaS-Anwendungen synchronisiert, anstatt Dateien zwischen Computern zu synchronisieren. Benutzer müssen Whalesync lediglich anweisen, wie Tabellen und Felder zwischen SaaS-Apps abgeglichen werden, und die Plattform kümmert sich um den Rest.

Um eine bidirektionale Synchronisierung zu ermöglichen, speichert Whalesync die zu synchronisierenden Daten. Benutzer können diese Daten löschen, wenn sie ihre Synchronisierungskonfigurationen löschen oder ihr Konto schließen.

Seit seiner Einführung im Februar 2021 hat Whalesync eine beachtliche frühe Zugkraft bewiesen, Hunderte von Kunden gewonnen und seine wiederkehrenden Einnahmen mit einer durchschnittlichen Rate von 38 % pro Monat gesteigert. Das Unternehmen hat kürzlich eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Y Combinator mit Beteiligung von Liquid 2, Soma Capital und Ascend abgeschlossen, was das Vertrauen der Anleger in seinen Ansatz zeigt.

Um seine Reichweite weiter auszubauen, plant Whalesync, bis Ende 2023 vier bis fünf neue Teammitglieder zu seinem derzeitigen sechsköpfigen Team hinzuzufügen. Das Ziel des Unternehmens ist es, kleinen und mittleren Unternehmen die Leistungsfähigkeit der Datensynchronisierung zur Verfügung zu stellen und die Einrichtung zu vereinfachen Prozess und stellt ihnen Best Practices zur Verfügung, die von großen Unternehmen in der modernen Data-Stack-Landschaft gelernt wurden.