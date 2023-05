No-code টুল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে বিপ্লব ঘটাচ্ছে, বিশেষ করে কর্পোরেট ক্ষেত্রে যেখানে খরচ কমানো একটি উচ্চ অগ্রাধিকার। সাম্প্রতিক গার্টনার সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে, 2025 সালের মধ্যে, 70% নতুন ব্যবসায়িক অ্যাপে low-code এবং no-code প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, যখন 2024 সালের মধ্যে 65% এরও বেশি আইটি পণ্য এবং পরিষেবাগুলি বিকাশ করতে অ-আইটি পেশাদাররা এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করবে। .

এই প্রবণতা অনুসরণ করে, Whalesync একটি সমাধান প্রদান করে no-code বাজারে নিজেকে আলাদা করার চেষ্টা করছে যা Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync প্রায় এক বছর আগে কার্টিস ফঙ্গার এবং ম্যাথিউ বুসেল দ্বারা সহ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফঙ্গার, এখন কোম্পানির সিইও, Microsoft তার কর্মজীবন শুরু করেন, ওয়ানড্রাইভ ফাইল সিঙ্কিং-এ কাজ করেন এবং 2014 সালে Google-এর কাছে তার প্রথম স্টার্টআপ, no-code ওয়েবসাইট নির্মাতা Appetas বিক্রি করেন। বুসেল, MakeSpace -এর একজন প্রাক্তন পণ্য ব্যবস্থাপক এবং মাঝে মাঝে no-code কনসালট্যান্ট, Fonger এর সাথে বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল যখন তারা Y Combinator এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ম্যাচিং প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত ছিল।

প্রাথমিকভাবে, ফঙ্গার এবং বুসেল একটি no-code অ্যাপ নির্মাতা তৈরির জন্য যাত্রা করেছিল, কিন্তু অপারেটরদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ করার পরে, তারা বুঝতে পেরেছিল যে ডেটা সিঙ্কিংয়ের আরও বেশি সুযোগ রয়েছে। তারা লক্ষ্য করেছে যে ব্যবহারকারীরা তাদের SaaS অ্যাপ জুড়ে ডেটা সংহত করতে লড়াই করছে এবং অটোমেশন সরঞ্জামগুলির সাথে সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করছে।

যদিও Whalesync SaaS অ্যাপগুলির মধ্যে ডেটা সিঙ্ক্রোনাইজেশন সহজতর করার প্রথম প্ল্যাটফর্ম নয়, এটি একটি অনন্য সুবিধা প্রদান করে। Fonger এর পদ্ধতিকে Dropbox ধারণাগতভাবে কাছাকাছি হিসাবে বর্ণনা করে, যার পার্থক্য হল যে Whalesync কম্পিউটার জুড়ে ফাইলগুলি সিঙ্ক করার পরিবর্তে SaaS অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে ডেটা সিঙ্ক্রোনাইজ করে। ব্যবহারকারীদের সহজভাবে Whalesync নির্দেশ দিতে হবে কিভাবে SaaS অ্যাপগুলির মধ্যে টেবিল এবং ক্ষেত্রগুলি মেলানো যায় এবং প্ল্যাটফর্মটি বাকিগুলির যত্ন নেয়।

দ্বি-নির্দেশিক সিঙ্ক সক্ষম করার জন্য, Whalesync সিঙ্ক্রোনাইজ করার জন্য ডেটা সঞ্চয় করে। ব্যবহারকারীরা তাদের সিঙ্ক কনফিগারেশন মুছে ফেললে বা তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করলে সেই ডেটা মুছে ফেলার জন্য বেছে নিতে পারেন।

ফেব্রুয়ারী 2021 সালে চালু হওয়ার পর থেকে, Whalesync উল্লেখযোগ্য প্রারম্ভিক ট্র্যাকশন প্রদর্শন করেছে, শত শত গ্রাহক সাইন আপ করেছে এবং প্রতি মাসে গড়ে 38% হারে এর পুনরাবৃত্ত আয় বৃদ্ধি করেছে। কোম্পানিটি সম্প্রতি লিকুইড 2, সোমা ক্যাপিটাল এবং অ্যাসেন্ডের অংশগ্রহণের সাথে Y কম্বিনেটরের নেতৃত্বে $1.8 মিলিয়ন প্রাক-বীজ তহবিল রাউন্ড বন্ধ করেছে, যা তার পদ্ধতির প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার ইঙ্গিত দেয়।

appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster মতো no-code প্ল্যাটফর্মের সমর্থনে, Whalesync সমসাময়িক ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট পদ্ধতির সাথে তার পরিষেবাগুলিকে নির্বিঘ্নে একীভূত করতে পারে। এটি ব্যবসাগুলিকে দক্ষ, সাশ্রয়ী অ্যাপ সমাধানগুলি তৈরি এবং বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলির সাথে সজ্জিত করে৷

এর নাগাল আরও প্রসারিত করার জন্য, Whalesync 2023 সালের শেষ নাগাদ তার বর্তমান ছয়জনের দলে চার থেকে পাঁচটি নতুন দলের সদস্য যোগ করার পরিকল্পনা করেছে। কোম্পানির লক্ষ্য হল সেটআপকে সহজ করে, ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসায় ডেটা সিঙ্ক করার ক্ষমতা আনা। আধুনিক ডেটা স্ট্যাক ল্যান্ডস্কেপে বৃহৎ উদ্যোগের কাছ থেকে শিখে নেওয়া সর্বোত্তম অনুশীলনগুলিকে প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রদান করে।