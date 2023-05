No-code टूल्स ऐप डेवलपमेंट में क्रांति ला रहे हैं, खासकर कॉर्पोरेट क्षेत्र में जहां लागत में कमी एक उच्च प्राथमिकता है। हाल के गार्टनर सर्वेक्षणों के आधार पर, 2025 तक, low-code और no-code तकनीकों का उपयोग 70% नए व्यावसायिक ऐप में किया जाएगा, जबकि गैर-आईटी पेशेवर 2024 तक 65% से अधिक आईटी उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करेंगे। .

इस प्रवृत्ति के बाद, Whalesync एक समाधान प्रदान करके no-code बाजार में खुद को अलग करने का प्रयास कर रहा है जो Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync लगभग एक साल पहले कर्टिस फोंगर और मैथ्यू बुसेल द्वारा सह-स्थापित किया गया था। फोंगर, जो अब कंपनी के सीईओ हैं, ने Microsoft में अपना करियर शुरू किया, MakeSpace फ़ाइल सिंकिंग पर काम किया, और 2014 में अपना पहला स्टार्टअप, no-code वेबसाइट बिल्डर Appetas को Google को बेच दिया no-code सलाहकार, Fonger के साथ सेना में शामिल हुए जब वे Y Combinator के सह-संस्थापक मिलान मंच पर जुड़े हुए थे।

प्रारंभ में, फोंगर और बुसेल ने एक no-code ऐप बिल्डर का निर्माण किया, लेकिन ऑपरेटरों के साथ निकटता से बातचीत करने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि डेटा सिंकिंग में एक बड़ा अवसर था। उन्होंने देखा कि उपयोगकर्ता अपने सास ऐप में डेटा को एकीकृत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और ऑटोमेशन टूल के साथ इस मुद्दे को हल करने की मांग की।

जबकि Whalesync SaaS ऐप्स के बीच डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन की सुविधा देने वाला पहला प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, यह एक अनूठा लाभ प्रदान करता है। फोंगर अपने दृष्टिकोण को वैचारिक रूप से Dropbox करीब के रूप में वर्णित करता है, इस अंतर के साथ कि Whalesync कंप्यूटरों में फ़ाइलों को सिंक करने के बजाय सास अनुप्रयोगों के बीच डेटा को सिंक्रनाइज़ करता है। उपयोगकर्ताओं को बस Whalesync SaaS ऐप्स के बीच तालिकाओं और फ़ील्ड्स का मिलान करने के बारे में निर्देश देने की आवश्यकता है, और प्लेटफ़ॉर्म बाकी का ध्यान रखता है।

द्वि-दिशात्मक सिंक को सक्षम करने के लिए, Whalesync डेटा को सिंक्रनाइज़ करने के लिए संग्रहीत करता है। यदि उपयोगकर्ता अपने सिंक कॉन्फ़िगरेशन को हटाते हैं या अपना खाता बंद करते हैं, तो वे उस डेटा को हटाना चुन सकते हैं।

फरवरी 2021 में लॉन्च होने के बाद से, Whalesync महत्वपूर्ण प्रारंभिक कर्षण का प्रदर्शन किया है, सैकड़ों ग्राहकों को साइन अप किया है और 38% प्रति माह की औसत दर से अपने आवर्ती राजस्व में वृद्धि की है। कंपनी ने हाल ही में वाई कॉम्बीनेटर के नेतृत्व में लिक्विड 2, सोमा कैपिटल और एसेंड की भागीदारी के साथ $1.8 मिलियन का प्री-सीड फंडिंग राउंड पूरा किया, जो इसके दृष्टिकोण में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster जैसे no-code प्लेटफॉर्म के समर्थन के साथ, Whalesync समकालीन वेब और मोबाइल ऐप विकास पद्धतियों के साथ अपनी सेवाओं को सहजता से एकीकृत कर सकता है। यह व्यवसायों को उन उपकरणों से लैस करता है जिनकी उन्हें कुशल, लागत प्रभावी ऐप समाधान बनाने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

अपनी पहुंच का और विस्तार करने के लिए, Whalesync 2023 के अंत तक अपनी छह की मौजूदा टीम में चार से पांच नए टीम सदस्यों को जोड़ने की योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य डेटा सिंकिंग की शक्ति को छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों में लाना है, सेटअप को सरल बनाना है प्रक्रिया और उन्हें सर्वोत्तम अभ्यास प्रदान करना जो आधुनिक डेटा स्टैक परिदृश्य में बड़े उद्यमों से सीखे गए हैं।