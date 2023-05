Las herramientas No-code están revolucionando el desarrollo de aplicaciones, particularmente en el ámbito corporativo, donde la reducción de costos es una alta prioridad. Según encuestas recientes de Gartner, para 2025, las tecnologías low-code y no-code se utilizarán en el 70 % de las nuevas aplicaciones empresariales, mientras que los profesionales que no son de TI utilizarán estas herramientas para desarrollar más del 65 % de los productos y servicios de TI para 2024 .

Siguiendo esta tendencia, Whalesync se esfuerza por distinguirse en el mercado no-code al proporcionar una solución que permite la transferencia bidireccional de datos a través de varias aplicaciones SaaS populares, incluidas Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync fue cofundado hace aproximadamente un año por Curtis Fonger y Matthew Busel. Fonger, ahora director ejecutivo de la empresa, comenzó su carrera en Microsoft, trabajando en la sincronización de archivos de OneDrive, y vendió su primer creador de sitios web no-code, Appetas, a Google en 2014. Busel, ex gerente de producto en MakeSpace y ocasionalmente no-code consultor no-code, unió fuerzas con Fonger cuando se conectaron en la plataforma de coincidencia de cofundadores de Y Combinator.

Inicialmente, Fonger y Busel se propusieron crear un creador de aplicaciones no-code, pero después de interactuar estrechamente con los operadores, se dieron cuenta de que había una mayor oportunidad en la sincronización de datos. Observaron que los usuarios tenían dificultades para integrar datos en sus aplicaciones SaaS y buscaron abordar el problema con herramientas de automatización.

Si bien Whalesync no es la primera plataforma que facilita la sincronización de datos entre aplicaciones SaaS, ofrece una ventaja única. Fonger describe su enfoque como conceptualmente más cercano a Dropbox, con la distinción de que Whalesync sincroniza datos entre aplicaciones SaaS en lugar de sincronizar archivos entre computadoras. Los usuarios simplemente necesitan instruir Whalesync sobre cómo hacer coincidir tablas y campos entre aplicaciones SaaS, y la plataforma se encarga del resto.

Para habilitar la sincronización bidireccional, Whalesync almacena los datos que se van a sincronizar. Los usuarios pueden optar por eliminar esos datos si eliminan sus configuraciones de sincronización o cierran su cuenta.

Desde su lanzamiento en febrero de 2021, Whalesync ha demostrado una tracción temprana significativa, registrando a cientos de clientes y aumentando sus ingresos recurrentes a una tasa promedio de 38 % por mes. La empresa cerró recientemente una ronda de financiación previa a la semilla de 1,8 millones de dólares dirigida por Y Combinator, con la participación de Liquid 2, Soma Capital y Ascend, lo que indica la confianza de los inversores en su enfoque.

Con el apoyo de plataformas no-code como appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster , Whalesync puede integrar sin problemas sus servicios con metodologías de desarrollo de aplicaciones web y móviles contemporáneas. Esto equipa a las empresas con las herramientas que necesitan para crear y mantener soluciones de aplicaciones eficientes y rentables.

Para expandir aún más su alcance, Whalesync planea agregar de cuatro a cinco nuevos miembros del equipo a su equipo actual de seis para fines de 2023. El objetivo de la compañía es llevar el poder de la sincronización de datos a las pequeñas y medianas empresas, simplificando la configuración. proceso y brindándoles las mejores prácticas que se han aprendido de las grandes empresas en el panorama moderno de la pila de datos.