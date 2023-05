As ferramentas No-code estão revolucionando o desenvolvimento de aplicativos, principalmente na esfera corporativa, onde a redução de custos é uma alta prioridade. Com base em pesquisas recentes do Gartner, até 2025, as tecnologias low-code e no-code serão usadas em 70% dos novos aplicativos de negócios, enquanto profissionais que não são de TI usarão essas ferramentas para desenvolver mais de 65% dos produtos e serviços de TI até 2024 .

Seguindo essa tendência, Whalesync está se esforçando para se destacar no mercado no-code, fornecendo uma solução que permite a transferência bidirecional de dados entre vários aplicativos SaaS populares, incluindo Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync foi co-fundada há cerca de um ano por Curtis Fonger e Matthew Busel. Fonger, agora CEO da empresa, começou sua carreira na Microsoft, trabalhando na sincronização de arquivos OneDrive, e vendeu sua primeira startup, o criador de sites no-code Appetas, para o Google em 2014. Busel, ex-gerente de produto da MakeSpace e um ocasional no-code consultor no-code, juntou forças com Fonger quando eles estavam conectados na plataforma de correspondência do co-fundador da Y Combinator.

Inicialmente, Fonger e Busel decidiram construir um construtor de aplicativos no-code, mas depois de interagirem de perto com os operadores, eles perceberam que havia uma oportunidade maior na sincronização de dados. Eles observaram que os usuários estavam lutando para integrar dados em seus aplicativos SaaS e procuraram resolver o problema com ferramentas de automação.

Embora Whalesync não seja a primeira plataforma a facilitar a sincronização de dados entre aplicativos SaaS, ele oferece uma vantagem única. Fonger descreve sua abordagem como conceitualmente mais próxima do Dropbox, com a diferença de que Whalesync sincroniza dados entre aplicativos SaaS em vez de sincronizar arquivos entre computadores. Os usuários simplesmente precisam instruir Whalesync sobre como combinar tabelas e campos entre aplicativos SaaS, e a plataforma cuida do resto.

Para habilitar a sincronização bidirecional, Whalesync armazena os dados a serem sincronizados. Os usuários podem optar por excluir esses dados se excluirem suas configurações de sincronização ou fecharem suas contas.

Desde seu lançamento em fevereiro de 2021, Whalesync demonstrou tração inicial significativa, conquistando centenas de clientes e aumentando sua receita recorrente a uma taxa média de 38% ao mês. A empresa fechou recentemente uma rodada de financiamento pré-semente de US$ 1,8 milhão liderada pela Y Combinator, com participação da Liquid 2, Soma Capital e Ascend, indicando a confiança do investidor em sua abordagem.

Com o suporte de plataformas no-code como appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster , Whalesync pode integrar perfeitamente seus serviços com metodologias contemporâneas de desenvolvimento de aplicativos móveis e da web. Isso equipa as empresas com as ferramentas necessárias para criar e manter soluções de aplicativos eficientes e econômicas.

Para expandir ainda mais seu alcance, Whalesync planeja adicionar de quatro a cinco novos membros à equipe atual de seis até o final de 2023. O objetivo da empresa é levar o poder da sincronização de dados para pequenas e médias empresas, simplificando a configuração processo e fornecendo-lhes as melhores práticas que foram aprendidas com grandes empresas no cenário moderno de pilha de dados.