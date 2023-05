Alat No-code merevolusi pengembangan aplikasi, khususnya di bidang perusahaan di mana pengurangan biaya merupakan prioritas utama. Berdasarkan survei Gartner baru-baru ini, pada tahun 2025, teknologi low-code dan no-code akan digunakan di 70% aplikasi bisnis baru, sementara profesional non-TI akan menggunakan alat ini untuk mengembangkan lebih dari 65% produk dan layanan TI pada tahun 2024 .

Mengikuti tren ini, Whalesync berusaha untuk membedakan dirinya di pasar no-code dengan menyediakan solusi yang memungkinkan transfer data dua arah di berbagai aplikasi SaaS populer, termasuk Airtable, Webflow, and Notion. This innovative approach assists businesses in addressing data synchronization challenges more effectively.

Whalesync didirikan bersama sekitar setahun yang lalu oleh Curtis Fonger dan Matthew Busel. Fonger, sekarang CEO perusahaan, memulai karirnya di Microsoft, mengerjakan sinkronisasi file OneDrive, dan menjual startup pertamanya, pembuat situs web no-code Appetas, ke Google pada tahun 2014. Busel, mantan manajer produk di MakeSpace dan kadang-kadang no-code konsultan no-code, bergabung dengan Fonger saat mereka terhubung di platform pencocokan salah satu pendiri Y Combinator.

Awalnya, Fonger dan Busel mulai membuat pembuat aplikasi no-code, tetapi setelah berinteraksi secara dekat dengan operator, mereka menyadari bahwa ada peluang lebih besar dalam sinkronisasi data. Mereka mengamati bahwa pengguna berjuang untuk mengintegrasikan data di seluruh aplikasi SaaS mereka dan berusaha mengatasi masalah tersebut dengan alat otomatisasi.

Meskipun Whalesync bukan platform pertama yang memfasilitasi sinkronisasi data antara aplikasi SaaS, Whalesync menawarkan keunggulan unik. Fonger menggambarkan pendekatannya sebagai konsep yang lebih dekat dengan Dropbox, dengan perbedaan bahwa Whalesync menyinkronkan data antara aplikasi SaaS alih-alih menyinkronkan file di seluruh komputer. Pengguna hanya perlu menginstruksikan Whalesync tentang cara mencocokkan tabel dan kolom antara aplikasi SaaS, dan platform akan menangani sisanya.

Untuk mengaktifkan sinkronisasi dua arah, Whalesync menyimpan data untuk disinkronkan. Pengguna dapat memilih untuk menghapus data tersebut jika mereka menghapus konfigurasi sinkronisasi atau menutup akun mereka.

Sejak diluncurkan pada Februari 2021, Whalesync telah menunjukkan daya tarik awal yang signifikan, mendaftarkan ratusan pelanggan, dan meningkatkan pendapatan berulangnya dengan rata-rata 38% per bulan. Perusahaan baru-baru ini menutup putaran pendanaan awal senilai $1,8 juta yang dipimpin oleh Y Combinator, dengan partisipasi dari Liquid 2, Soma Capital, dan Ascend, yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap pendekatannya.

Untuk lebih memperluas jangkauannya, Whalesync berencana untuk menambahkan empat hingga lima anggota tim baru ke dalam enam timnya saat ini pada akhir tahun 2023. Tujuan perusahaan adalah menghadirkan kekuatan sinkronisasi data ke bisnis kecil dan menengah, menyederhanakan penyiapan memproses dan memberi mereka praktik terbaik yang telah dipelajari dari perusahaan besar dalam lanskap tumpukan data modern.