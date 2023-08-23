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Asana, Geliştirilmiş Stratejik Tutarlılık için Gelişmiş Ürün Özelliklerini Açıkladı

Ağu 23, 2023
Asana, Geliştirilmiş Stratejik Tutarlılık için Gelişmiş Ürün Özelliklerini Açıkladı

Asana, kurumsal stratejileri kolaylaştırmak için tasarlanan bir hamleyle, İş Grafiğinin üstün yeteneklerinden kaynaklanan gelişmiş ürün işlevlerini kullanıma sundu. Yeni teklifler arasında yönetim raporlamasında iyileştirmeler, hedeflerin standartlaştırılması, Gantt görünümünün uygulanması ve daha fazlası yer alıyor.

Yenilenen yönetici raporlama işleviyle kullanıcılar, mevcut durumlarının yanı sıra stratejik girişimlerinin kapsamlı bir anlık görüntüsünü hızlı bir şekilde elde edebilir. Bu yeni özellik, temel performans göstergelerini açıklıyor ve bütçe verilerini, maliyetleri ve zaman dilimlerini içeriyor. Ek olarak bu özellik, Yapay Zeka (AI) özellikli bir sağlık inceleme sistemine sahiptir. Bu önemli araç, projenin ilerleyişinin anında özetlerini sunar ve geride kalan alanları tespit eder. Belirlenen hedeflere ulaşmaya yönelik etkili kaynak optimizasyonuna yardımcı olur.

Buna ek olarak kullanıcılara hedef belirleme prosedürlerini normalleştirme yeteneği de sağlanmıştır. Temel sonuçlar veya temel görevlerle ilişkili hedefler gibi özel hedef kategorilerini belirleyebilir ve şablonları kullanarak bu süreci otomatikleştirebilirler. Bu, hedef belirlemede artan hassasiyet ve tutarlılık anlamına gelir ve görevlerin yerine getirilmesini geliştirir.

Yeni tanıtılan Gantt görünümü, kullanıcıların projeleri daha etkili bir şekilde planlamasına olanak tanıyan bir başka yararlı araçtır. Kullanıcılar görev zaman çizelgelerini, dönemlerini ve bağımlılıklarını görsel olarak tespit edebilir ve zaman içinde önerilen planlardan sapmaları hızlı bir şekilde tespit edip yönetebilir.

Son olarak, kaydedilen görünümler işlevselliğinin başlatılması, ekiplerin tek bir proje içinde birden fazla özelleştirilmiş görünüm oluşturarak en uygun bilgileri görüntülemesine olanak tanır. Bunlar liste, pano, takvim, zaman çizelgesi ve Gantt gibi seçenekleri içerir.

Bu yetenekler hakkında konuşan Asana CIO'su Saket Srivastava şunları söyledi: Yapay zeka tarafından yönlendirilen içgörülerin ve kararların etkililik derecesi, büyük ölçüde bunların alındığı verilerin kalitesine bağlıdır. Operasyonel liderlerin proje yürütmeyi iş stratejisiyle ilişkilendirme biçiminde devrim yaratmak için yapay zekanın potansiyelini Asana'nın Çalışma Grafiği ile sinerjiye getirmeye çalıştık. Asana'nın ek raporlama özelliklerinin, gelişmiş otomasyonun ve Asana Intelligence ile birleştirilmiş güçlü kaynak yönetiminin sunulmasıyla, yapay zekaya kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimsedik. Bu, kuruluşların etkilerini optimize etmelerine ve daha önce mevcut olandan daha akıllı işlevsellik elde etmelerine yardımcı olur .

Yükselen akıllı iş çözümleri trendinin bir parçası olarak Asana'nın bu gelişmiş özellikleri oyunu kesinlikle değiştirebilir. AppMaster that provides a powerful tool for backend, web, and mobile application creation without requiring coding skills, aims to enhance their platform further for smarter operations and business strategies. Architecting business logic visually and generating comprehensive, scalable software solutions without accumulating technical debt are just some of the advantages these platforms offer, especially for non-technical users. birçok no-code platform, bu ipucundan yola çıkarak, platformlarını daha akıllı operasyonlar ve iş stratejileri için daha da geliştirmeyi hedefliyor. AppMaster that provides a powerful tool for backend, web, and mobile application creation without requiring coding skills, aims to enhance their platform further for smarter operations and business strategies. Architecting business logic visually and generating comprehensive, scalable software solutions without accumulating technical debt are just some of the advantages these platforms offer, especially for non-technical users.

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