Asana เปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุง

ในการเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์องค์กร Asana ได้เปิดตัวฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งมีรากฐานมาจากความสามารถที่เหนือกว่าของ Work Graph ข้อเสนอใหม่ๆ ได้แก่ การปรับปรุงการรายงานของผู้บริหาร การทำให้เป้าหมายเป็นมาตรฐาน การใช้มุมมอง Gantt และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยฟังก์ชันการรายงานของผู้บริหารที่ปรับปรุงใหม่ ผู้ใช้สามารถรับภาพรวมของการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานะปัจจุบันของพวกเขา คุณลักษณะใหม่นี้จะอธิบายตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญและรวมถึงข้อมูลงบประมาณ ต้นทุน และกรอบเวลา นอกจากนี้ ฟีเจอร์นี้ยังมีระบบตรวจสอบสุขภาพที่เปิดใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องมือสำคัญนี้นำเสนอการสรุปความคืบหน้าของโครงการได้ทันทีและระบุส่วนที่ยังล้าหลัง ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังได้รับความสามารถในการทำให้ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายเป็นมาตรฐาน พวกเขาสามารถระบุหมวดหมู่เป้าหมายที่กำหนดเอง เช่น ผลลัพธ์หลักหรือวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับงานพื้นฐาน และทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติโดยใช้เทมเพลต สิ่งนี้แปลเป็นความแม่นยำและความสม่ำเสมอที่เพิ่มขึ้นในการกำหนดเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

มุมมอง Gantt ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ใช้สามารถยืนยันไทม์ไลน์ของงาน ระยะเวลา และการขึ้นต่อกันของงาน และระบุและจัดการความเบี่ยงเบนจากแผนที่เสนอเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว

สุดท้ายนี้ การเปิดตัวฟังก์ชันมุมมองที่บันทึกไว้ช่วยให้ทีมสามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดโดยการสร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้หลายมุมมองภายในโปรเจ็กต์เดียว ซึ่งรวมถึงตัวเลือกต่างๆ เช่น รายการ บอร์ด ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และแกนต์

เมื่อพูดถึงความสามารถเหล่านี้ Saket Srivastava CIO ของ Asana กล่าวว่า ระดับประสิทธิผลของข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนโดย AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่ดึงมาเป็นอย่างมาก เราพยายามที่จะประสานศักยภาพของ AI เข้ากับ Work Graph ของ Asana เพื่อปฏิวัติวิธีที่ผู้นำด้านการปฏิบัติงานเชื่อมโยงการดำเนินโครงการกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการเปิดตัวคุณสมบัติการรายงานเพิ่มเติมของ Asana ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน และการจัดการทรัพยากรที่แข็งแกร่งที่จับคู่กับ Asana Intelligence เราได้นำแนวทาง AI ที่มุ่งเน้นผู้ใช้มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพผลกระทบและบรรลุฟังก์ชันการทำงานที่ชาญฉลาดกว่าที่เคยมีมา

