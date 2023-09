Asana onthult geavanceerde productfuncties voor verbeterde strategische consistentie

In een poging om bedrijfsstrategieën te stroomlijnen, heeft Asana verbeterde productfuncties geïntroduceerd die zijn geworteld in de superieure mogelijkheden van zijn Work Graph. Nieuwe aanbiedingen omvatten verbeteringen aan de rapportage van managers, standaardisatie van doelen, implementatie van de Gantt-weergave en meer.

Met de vernieuwde functionaliteit voor managementrapportage kunnen gebruikers snel een inclusieve momentopname krijgen van hun strategische initiatieven, evenals van hun huidige status. Deze nieuwe functie verduidelijkt essentiële prestatie-indicatoren en omvat budgetgegevens, kosten en tijdschema's. Bovendien beschikt de functie over een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerd gezondheidsbeoordelingssysteem. Dit cruciale instrument biedt directe samenvattingen van de projectvoortgang en geeft aan welke gebieden achterblijven. Het helpt bij het effectief optimaliseren van middelen om vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Daarnaast hebben gebruikers de mogelijkheid gekregen om de procedures voor het stellen van doelen te normaliseren. Ze kunnen aangepaste doelcategorieën specificeren, zoals belangrijke resultaten of doelstellingen die correleren met de onderliggende taken, en dit proces automatiseren met behulp van sjablonen. Dit vertaalt zich in een grotere precisie en consistentie bij het formuleren van doelen, waardoor de uitvoering van taken wordt verbeterd.

De nieuw geïntroduceerde Gantt-weergave is een ander nuttig instrument waarmee gebruikers projecten effectiever kunnen plannen. Gebruikers kunnen de tijdlijnen, perioden en afhankelijkheden van taken visueel vaststellen en eventuele afwijkingen van de voorgestelde plannen in de loop van de tijd snel identificeren en beheren.

Ten slotte stelt de lancering van de functionaliteit voor opgeslagen weergaven teams in staat de meest relevante informatie weer te geven door meerdere aangepaste weergaven binnen één project op te zetten. Deze omvatten opties zoals lijst, bord, kalender, tijdlijn en Gantt.

Over deze mogelijkheden zei Saket Srivastava, CIO van Asana: De mate van effectiviteit van de inzichten en beslissingen die door AI worden aangestuurd, hangt sterk af van de kwaliteit van de gegevens waaruit ze worden gehaald. We hebben geprobeerd het potentieel van AI te synergiseren met Asana's Work Graph om een ​​revolutie teweeg te brengen in de manier waarop operationele leiders de projectuitvoering relateren aan de bedrijfsstrategie. Met de introductie van Asana's aanvullende rapportagefuncties, geavanceerde automatisering en robuust resourcebeheer, gecombineerd met Asana Intelligence, hebben we een gebruikersgerichte benadering van AI aangenomen. Dit helpt organisaties hun impact te optimaliseren en slimmere functionaliteit te realiseren dan voorheen beschikbaar was .

