Asana が戦略的一貫性を向上させる高度な製品機能を発表

企業戦略の合理化を目的とした取り組みの一環として、Asana は Work Graph の優れた機能に根ざした強化された製品機能を展開しました。新しいサービスには、エグゼクティブ レポートの改善、目標の標準化、ガント ビューの実装などが含まれます。

刷新されたエグゼクティブ レポート機能により、ユーザーは戦略的取り組みと現在のステータスの包括的なスナップショットを迅速に取得できます。この新しい機能は、予算データ、コスト、期間などの重要なパフォーマンス指標を明らかにします。さらに、この機能は人工知能 (AI) 対応の健康レビュー システムを誇ります。この重要なツールは、プロジェクトの進行状況の概要を即座に提供し、遅れている領域を正確に指摘します。設定された目標の達成に向けて、リソースを効果的に最適化するのに役立ちます。

これに加えて、ユーザーには目標設定手順を正規化する機能が提供されています。主要な結果や基礎となるタスクに関連する目標などのカスタム目標カテゴリを指定し、テンプレートを使用してこのプロセスを自動化できます。これにより、目標策定の精度と一貫性が向上し、タスクの実行が強化されます。

新しく導入されたガント ビューは、ユーザーがプロジェクトをより効果的に計画できるようにするもう 1 つの便利な手段です。ユーザーはタスクのタイムライン、期間、依存関係を視覚的に確認し、提案された計画からの逸脱を時間の経過とともに迅速に特定して管理できます。

最後に、保存されたビュー機能の開始により、チームは 1 つのプロジェクト内に複数のカスタマイズされたビューを確立することで、最も関連性の高い情報を表示できるようになります。これらには、リスト、ボード、カレンダー、タイムライン、ガントなどのオプションが含まれます。

これらの機能について、Asana の CIO であるサケット スリバスタヴァ氏は次のように述べています。AIによってもたらされる洞察と意思決定の有効性の程度は、それらが導き出されるデータの品質に大きく依存します。私たちは、AI の可能性と Asana の Work Graph を相乗させて、運用リーダーがプロジェクトの実行とビジネス戦略を結び付ける方法に革命をもたらすよう努めてきました。 Asana の追加レポート機能、高度な自動化、Asana Intelligence と連携した堅牢なリソース管理の導入により、私たちは AI に対してユーザー中心のアプローチを採用しました。これにより、組織はその影響を最適化し、以前よりもスマートな機能を実現できるようになります。

