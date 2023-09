Asana, 전략적 일관성 향상을 위한 고급 제품 기능 공개

Asana는 기업 전략을 간소화하기 위한 조치로 Work Graph의 뛰어난 기능을 기반으로 향상된 제품 기능을 출시했습니다. 새로운 제안에는 경영진 보고 개선, 목표 표준화, Gantt 보기 구현 등이 포함됩니다.

개선된 경영진 보고 기능을 통해 사용자는 전략적 이니셔티브와 현재 상태에 대한 포괄적인 스냅샷을 신속하게 얻을 수 있습니다. 이 새로운 기능은 필수 성과 지표를 설명하고 예산 데이터, 비용 및 기간을 포함합니다. 또한 이 기능은 인공 지능(AI) 지원 건강 검토 시스템을 자랑합니다. 이 중요한 도구는 프로젝트 진행 상황에 대한 즉각적인 요약을 제공하고 뒤처진 영역을 정확히 찾아냅니다. 이는 설정된 목표 달성을 위한 효과적인 자원 최적화를 돕습니다.

이 외에도 사용자에게는 목표 설정 절차를 표준화하는 기능이 제공되었습니다. 기본 작업과 상호 연관되는 주요 결과 또는 목표와 같은 사용자 정의 목표 범주를 지정하고 템플릿을 사용하여 이 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 이는 목표 수립의 정확성과 일관성이 향상되어 작업 실행이 향상된다는 의미입니다.

새로 도입된 Gantt 보기는 사용자가 프로젝트를 보다 효과적으로 계획할 수 있는 또 다른 유용한 도구입니다. 사용자는 작업 일정, 기간 및 종속성을 시각적으로 확인하고 시간이 지남에 따라 제안된 계획과의 편차를 신속하게 식별하고 관리할 수 있습니다.

마지막으로, 저장된 보기 기능이 출시되면서 팀은 단일 프로젝트 내에서 여러 사용자 정의 보기를 설정하여 가장 관련성이 높은 정보를 표시할 수 있습니다. 여기에는 목록, 보드, 달력, 타임라인, 간트 등의 옵션이 포함됩니다.

Asana의 CIO인 Saket Srivastava는 이러한 기능에 대해 다음과 같이 말했습니다. “AI가 주도하는 통찰력과 의사결정의 효율성 정도는 AI가 도출한 데이터의 품질에 크게 좌우됩니다. 우리는 AI의 잠재력을 Asana의 Work Graph와 시너지 효과를 발휘하여 운영 리더가 프로젝트 실행을 비즈니스 전략과 연결하는 방식을 혁신하기 위해 노력해 왔습니다. Asana Intelligence와 결합된 Asana의 추가 보고 기능, 정교한 자동화, 강력한 리소스 관리를 도입함으로써 우리는 AI에 대한 사용자 중심 접근 방식을 채택했습니다. 이를 통해 조직은 영향력을 최적화하고 이전보다 더 스마트한 기능을 달성할 수 있습니다 .

더욱 스마트한 업무 솔루션이 떠오르는 추세의 일환으로 Asana의 이러한 고급 기능은 확실히 판도를 바꿀 수 있습니다. AppMaster that provides a powerful tool for backend, web, and mobile application creation without requiring coding skills, aims to enhance their platform further for smarter operations and business strategies. Architecting business logic visually and generating comprehensive, scalable software solutions without accumulating technical debt are just some of the advantages these platforms offer, especially for non-technical users. 많은 no-code 플랫폼은 보다 스마트한 운영 및 비즈니스 전략을 위해 플랫폼을 더욱 향상시키는 것을 목표로 합니다. AppMaster that provides a powerful tool for backend, web, and mobile application creation without requiring coding skills, aims to enhance their platform further for smarter operations and business strategies. Architecting business logic visually and generating comprehensive, scalable software solutions without accumulating technical debt are just some of the advantages these platforms offer, especially for non-technical users.