Asana stellt erweiterte Produktfunktionen für verbesserte strategische Konsistenz vor

Um Unternehmensstrategien zu optimieren, hat Asana erweiterte Produktfunktionen eingeführt, die auf den überlegenen Funktionen seines Work Graph basieren. Zu den neuen Angeboten gehören Verbesserungen des Executive Reportings, die Standardisierung von Zielen, die Implementierung der Gantt-Ansicht und mehr.

Mit der überarbeiteten Berichtsfunktion für Führungskräfte können Benutzer schnell einen umfassenden Überblick über ihre strategischen Initiativen sowie ihren aktuellen Status erhalten. Diese neuartige Funktion erläutert wesentliche Leistungsindikatoren und umfasst Budgetdaten, Kosten und Zeitrahmen. Darüber hinaus verfügt die Funktion über ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Gesundheitsbewertungssystem. Dieses wichtige Tool bietet sofortige Zusammenfassungen des Projektfortschritts und identifiziert die Bereiche, in denen Rückstände bestehen. Es hilft bei der effektiven Ressourcenoptimierung zur Erreichung gesetzter Ziele.

Darüber hinaus wurde den Benutzern die Möglichkeit gegeben, Zielsetzungsverfahren zu normalisieren. Sie können benutzerdefinierte Zielkategorien wie Schlüsselergebnisse oder Ziele festlegen, die mit den zugrunde liegenden Aufgaben korrelieren, und diesen Prozess mithilfe von Vorlagen automatisieren. Dies führt zu einer höheren Präzision und Konsistenz bei der Zielformulierung und verbessert die Ausführung von Aufgaben.

Die neu eingeführte Gantt-Ansicht ist ein weiteres nützliches Instrument, mit dem Anwender Projekte effektiver planen können. Benutzer können Zeitpläne, Zeiträume und Abhängigkeiten von Aufgaben visuell ermitteln und im Laufe der Zeit etwaige Abweichungen von den vorgeschlagenen Plänen schnell identifizieren und verwalten.

Schließlich ermöglicht die Einführung der Funktion „Gespeicherte Ansichten“ Teams, die relevantesten Informationen anzuzeigen, indem sie mehrere benutzerdefinierte Ansichten innerhalb eines einzigen Projekts erstellen. Dazu gehören Optionen wie Liste, Tafel, Kalender, Zeitleiste und Gantt.

Zu diesen Fähigkeiten sagte Saket Srivastava, CIO von Asana: „Der Grad der Wirksamkeit der durch KI gesteuerten Erkenntnisse und Entscheidungen hängt stark von der Qualität der Daten ab, aus denen sie gewonnen werden.“ Wir haben uns bemüht, das Potenzial von KI mit Asanas Work Graph zu synergieren, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie operative Führungskräfte die Projektausführung mit der Geschäftsstrategie in Beziehung setzen. Mit der Einführung der zusätzlichen Berichtsfunktionen, der ausgefeilten Automatisierung und der robusten Ressourcenverwaltung von Asana in Verbindung mit Asana Intelligence haben wir einen benutzerorientierten Ansatz für KI gewählt. Dies hilft Unternehmen, ihre Wirkung zu optimieren und intelligentere Funktionen als zuvor zu erreichen .

