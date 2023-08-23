hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Asana представляет расширенные функции продукта для повышения стратегической последовательности

23, авг. 2023
Asana представляет расширенные функции продукта для повышения стратегической последовательности

В целях оптимизации корпоративных стратегий компания Asana внедрила расширенные функции продукта, основанные на превосходных возможностях ее Work Graph. Новые предложения включают улучшения исполнительной отчетности, стандартизацию целей, реализацию представления Ганта и многое другое.

Благодаря обновленной функции отчетности для руководителей пользователи могут быстро получить полную картину своих стратегических инициатив, а также своего текущего статуса. Эта новая функция поясняет основные показатели эффективности и включает в себя бюджетные данные, затраты и сроки. Кроме того, эта функция может похвастаться системой проверки состояния здоровья с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Этот важнейший инструмент предлагает немедленные сводные данные о ходе реализации проекта и выявляет отстающие области. Это помогает эффективно оптимизировать ресурсы для достижения поставленных целей.

В дополнение к этому пользователям предоставлена ​​возможность нормализовать процедуры постановки целей. Они могут указать настраиваемые категории целей, такие как ключевые результаты или цели, которые соотносятся с основными задачами, и автоматизировать этот процесс с помощью шаблонов. Это приводит к повышению точности и последовательности в формулировке целей, улучшая выполнение задач.

Недавно представленное представление Ганта — еще один полезный инструмент, который позволяет пользователям более эффективно планировать проекты. Пользователи могут визуально определять сроки, периоды и зависимости задач, а также быстро выявлять и управлять любыми отклонениями от предложенных планов с течением времени.

Наконец, запуск функции сохраненных представлений позволяет командам отображать наиболее важную информацию, создавая несколько настраиваемых представлений в рамках одного проекта. К ним относятся такие параметры, как список, доска, календарь, временная шкала и диаграмма Ганта.

Говоря об этих возможностях, Сакет Шривастава, ИТ-директор Asana, сказал: «Степень эффективности идей и решений, принимаемых с помощью ИИ, во многом зависит от качества данных, из которых они извлекаются. Мы постарались объединить потенциал искусственного интеллекта с рабочим графиком Asana, чтобы революционизировать то, как операционные руководители связывают выполнение проектов с бизнес-стратегией. С введением дополнительных функций отчетности Asana, сложной автоматизации и надежного управления ресурсами в сочетании с Asana Intelligence мы приняли подход к искусственному интеллекту, ориентированный на пользователя. Это помогает организациям оптимизировать свое воздействие и достичь более интеллектуальных функций, чем это было доступно раньше .

В рамках растущей тенденции к более разумным рабочим решениям эти расширенные функции Asana, безусловно, могут изменить игру. Учитывая это, многие платформы no-code AppMaster that provides a powerful tool for backend, web, and mobile application creation without requiring coding skills, aims to enhance their platform further for smarter operations and business strategies. Architecting business logic visually and generating comprehensive, scalable software solutions without accumulating technical debt are just some of the advantages these platforms offer, especially for non-technical users.

Похожие статьи

Инновационный помощник с искусственным интеллектом от Floworks изменит представление о том, как профессионалы взаимодействуют с программным обеспечением
date 01, сент. 2023
Инновационный помощник с искусственным интеллектом от Floworks изменит представление о том, как профессионалы взаимодействуют с программным обеспечением
Соучредители Floworks Судипта Бисвас и Сартак Шривастава меняют профессиональное взаимодействие с программным обеспечением с помощью своего инновационного искусственного интеллекта-помощника. Благодаря недавнему стартовому финансированию в размере 1,5 миллиона долларов помощник намерен выполнять утомительные корпоративные обязанности, повышая качество обслуживания сотрудников.
AI Workflow Automation
Завершение работы: Microsoft решает прекратить использование Visual Studio для Mac
date 01, сент. 2023
Завершение работы: Microsoft решает прекратить использование Visual Studio для Mac
Microsoft прекращает поддержку Visual Studio для Mac IDE на основе отзывов пользователей и моделей использования.
Software Development
Azul представляет новую функцию, позволяющую минимизировать время прогрева Java
date 31, авг. 2023
Azul представляет новую функцию, позволяющую минимизировать время прогрева Java
Azul Systems представляет свою новейшую функцию — ReadyNow Orchestrator (RNO). Целью этого революционного усовершенствования является сокращение времени прогрева Java, использование облачной эластичности и тем самым повышение общей производительности компаний, выполняющих критически важные для бизнеса рабочие нагрузки.
Software Development Productivity
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь