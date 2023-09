Asana представляет расширенные функции продукта для повышения стратегической последовательности

В целях оптимизации корпоративных стратегий компания Asana внедрила расширенные функции продукта, основанные на превосходных возможностях ее Work Graph. Новые предложения включают улучшения исполнительной отчетности, стандартизацию целей, реализацию представления Ганта и многое другое.

Благодаря обновленной функции отчетности для руководителей пользователи могут быстро получить полную картину своих стратегических инициатив, а также своего текущего статуса. Эта новая функция поясняет основные показатели эффективности и включает в себя бюджетные данные, затраты и сроки. Кроме того, эта функция может похвастаться системой проверки состояния здоровья с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Этот важнейший инструмент предлагает немедленные сводные данные о ходе реализации проекта и выявляет отстающие области. Это помогает эффективно оптимизировать ресурсы для достижения поставленных целей.

В дополнение к этому пользователям предоставлена ​​возможность нормализовать процедуры постановки целей. Они могут указать настраиваемые категории целей, такие как ключевые результаты или цели, которые соотносятся с основными задачами, и автоматизировать этот процесс с помощью шаблонов. Это приводит к повышению точности и последовательности в формулировке целей, улучшая выполнение задач.

Недавно представленное представление Ганта — еще один полезный инструмент, который позволяет пользователям более эффективно планировать проекты. Пользователи могут визуально определять сроки, периоды и зависимости задач, а также быстро выявлять и управлять любыми отклонениями от предложенных планов с течением времени.

Наконец, запуск функции сохраненных представлений позволяет командам отображать наиболее важную информацию, создавая несколько настраиваемых представлений в рамках одного проекта. К ним относятся такие параметры, как список, доска, календарь, временная шкала и диаграмма Ганта.

Говоря об этих возможностях, Сакет Шривастава, ИТ-директор Asana, сказал: «Степень эффективности идей и решений, принимаемых с помощью ИИ, во многом зависит от качества данных, из которых они извлекаются. Мы постарались объединить потенциал искусственного интеллекта с рабочим графиком Asana, чтобы революционизировать то, как операционные руководители связывают выполнение проектов с бизнес-стратегией. С введением дополнительных функций отчетности Asana, сложной автоматизации и надежного управления ресурсами в сочетании с Asana Intelligence мы приняли подход к искусственному интеллекту, ориентированный на пользователя. Это помогает организациям оптимизировать свое воздействие и достичь более интеллектуальных функций, чем это было доступно раньше .

