Asana presenta funzionalità avanzate del prodotto per una migliore coerenza strategica

In una mossa progettata per semplificare le strategie aziendali, Asana ha implementato funzioni di prodotto migliorate radicate nelle capacità superiori del suo Work Graph. Le nuove offerte includono miglioramenti al reporting esecutivo, standardizzazione degli obiettivi, implementazione della visualizzazione Gantt e altro ancora.

Con la rinnovata funzionalità di reporting esecutivo, gli utenti possono acquisire rapidamente un'istantanea completa delle loro iniziative strategiche, nonché del loro stato attuale. Questa nuova funzionalità chiarisce gli indicatori di prestazione essenziali e include dati di budget, costi e tempistiche. Inoltre, la funzionalità vanta un sistema di revisione della salute abilitato all’intelligenza artificiale (AI). Questo strumento cruciale offre riepiloghi immediati dell'avanzamento del progetto e individua le aree in ritardo. Aiuta nell'ottimizzazione efficace delle risorse verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Oltre a ciò, agli utenti è stata fornita la possibilità di normalizzare le procedure di definizione degli obiettivi. Possono specificare categorie di obiettivi personalizzati come risultati chiave o obiettivi correlati alle attività sottostanti e automatizzare questo processo utilizzando i modelli. Ciò si traduce in una maggiore precisione e coerenza nella formulazione degli obiettivi, migliorando l’esecuzione dei compiti.

La visualizzazione Gantt recentemente introdotta è un altro strumento utile che consente agli utenti di pianificare i progetti in modo più efficace. Gli utenti possono accertare visivamente le tempistiche, i periodi e le dipendenze delle attività e identificare e gestire rapidamente eventuali deviazioni dai piani proposti nel tempo.

Infine, il lancio della funzionalità delle visualizzazioni salvate consente ai team di visualizzare le informazioni più pertinenti stabilendo più visualizzazioni personalizzate all'interno di un singolo progetto. Questi includono opzioni come elenco, bacheca, calendario, sequenza temporale e Gantt.

Parlando di queste capacità, Saket Srivastava, CIO di Asana, ha affermato: Il grado di efficacia delle intuizioni e delle decisioni guidate dall'intelligenza artificiale dipende in larga misura dalla qualità dei dati da cui vengono tratte. Abbiamo cercato di sinergizzare il potenziale dell'intelligenza artificiale con il Work Graph di Asana per rivoluzionare il modo in cui i leader operativi collegano l'esecuzione dei progetti alla strategia aziendale. Con l'introduzione delle funzionalità di reporting aggiuntive di Asana, dell'automazione sofisticata e di una solida gestione delle risorse abbinata ad Asana Intelligence, abbiamo adottato un approccio all'intelligenza artificiale incentrato sull'utente. Ciò aiuta le organizzazioni a ottimizzare il proprio impatto e a ottenere funzionalità più intelligenti rispetto a quelle disponibili prima .

Nell’ambito della crescente tendenza verso soluzioni di lavoro più intelligenti, queste funzionalità avanzate di Asana potrebbero sicuramente cambiare le regole del gioco. Prendendo spunto, molte piattaforme no-code come AppMaster that provides a powerful tool for backend, web, and mobile application creation without requiring coding skills, aims to enhance their platform further for smarter operations and business strategies. Architecting business logic visually and generating comprehensive, scalable software solutions without accumulating technical debt are just some of the advantages these platforms offer, especially for non-technical users.