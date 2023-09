Asana przedstawia zaawansowane funkcje produktu zapewniające lepszą spójność strategiczną

W ramach ruchu mającego na celu usprawnienie strategii korporacyjnych Asana wprowadziła ulepszone funkcje produktu oparte na doskonałych możliwościach Work Graph. Nowe oferty obejmują ulepszenia raportowania wykonawczego, standaryzację celów, implementację widoku Gantta i nie tylko.

Dzięki ulepszonej funkcjonalności raportowania dla kadry kierowniczej użytkownicy mogą szybko uzyskać kompleksowy obraz swoich inicjatyw strategicznych, a także ich obecnego stanu. Ta nowatorska funkcja wyjaśnia podstawowe wskaźniki wydajności i uwzględnia dane budżetowe, koszty i ramy czasowe. Dodatkowo funkcja ta może pochwalić się systemem przeglądu stanu zdrowia obsługującym sztuczną inteligencję (AI). To kluczowe narzędzie oferuje natychmiastowe podsumowanie postępu projektu i wskazuje obszary pozostające w tyle. Pomaga w skutecznej optymalizacji zasobów w kierunku osiągnięcia wyznaczonych celów.

Oprócz tego użytkownicy otrzymali możliwość normalizacji procedur wyznaczania celów. Mogą określać niestandardowe kategorie celów, takie jak kluczowe wyniki lub cele, które korelują z podstawowymi zadaniami i automatyzować ten proces za pomocą szablonów. Przekłada się to na większą precyzję i konsekwentność w formułowaniu celów, usprawniając realizację zadań.

Nowo wprowadzony widok Gantta to kolejne przydatne narzędzie, które pozwala użytkownikom efektywniej planować projekty. Użytkownicy mogą wizualnie ustalić ramy czasowe, okresy i zależności zadań oraz szybko zidentyfikować i zarządzać wszelkimi odchyleniami od proponowanych planów na przestrzeni czasu.

Wreszcie, uruchomienie funkcji zapisanych widoków umożliwia zespołom wyświetlanie najbardziej istotnych informacji poprzez utworzenie wielu niestandardowych widoków w ramach jednego projektu. Należą do nich opcje takie jak lista, tablica, kalendarz, oś czasu i Gantta.

Mówiąc o tych możliwościach, Saket Srivastava, CIO w Asanie, powiedział: Stopień skuteczności spostrzeżeń i decyzji podejmowanych przez sztuczną inteligencję zależy w dużej mierze od jakości danych, z których są one czerpane. Staraliśmy się połączyć potencjał sztucznej inteligencji z Work Graph Asany, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki liderzy operacyjni wiążą realizację projektów ze strategią biznesową. Wraz z wprowadzeniem dodatkowych funkcji raportowania Asany, zaawansowanej automatyzacji i niezawodnego zarządzania zasobami w połączeniu z Asana Intelligence, przyjęliśmy podejście do sztucznej inteligencji skupione na użytkowniku. Pomaga to organizacjom zoptymalizować swój wpływ i osiągnąć inteligentniejszą funkcjonalność niż była wcześniej dostępna .

W ramach rosnącego trendu inteligentniejszych rozwiązań do pracy, te zaawansowane funkcje Asany z pewnością mogą zmienić reguły gry.