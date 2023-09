Asana tiết lộ các tính năng sản phẩm nâng cao để cải thiện tính nhất quán chiến lược

Trong một động thái được thiết kế nhằm hợp lý hóa các chiến lược của công ty, Asana đã triển khai các chức năng sản phẩm nâng cao dựa trên các khả năng vượt trội của Sơ đồ công việc của mình. Các dịch vụ mới bao gồm các cải tiến đối với báo cáo điều hành, tiêu chuẩn hóa mục tiêu, triển khai chế độ xem Gantt, v.v.

Với chức năng báo cáo điều hành được cải tiến, người dùng có thể nhanh chóng có được thông tin tổng quan nhanh về các sáng kiến ​​chiến lược cũng như trạng thái hiện tại của họ. Tính năng mới này làm sáng tỏ các chỉ số hiệu suất thiết yếu và bao gồm dữ liệu ngân sách, chi phí và khung thời gian. Ngoài ra, tính năng này còn có hệ thống đánh giá sức khỏe hỗ trợ Trí tuệ nhân tạo (AI). Công cụ quan trọng này cung cấp các bản tóm tắt ngay lập tức về tiến độ dự án và xác định chính xác những khu vực bị tụt lại phía sau. Nó hỗ trợ tối ưu hóa nguồn lực hiệu quả để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ngoài ra, người dùng còn được cung cấp khả năng bình thường hóa các quy trình thiết lập mục tiêu. Họ có thể chỉ định các danh mục mục tiêu tùy chỉnh, chẳng hạn như các kết quả hoặc mục tiêu chính tương quan với các nhiệm vụ cơ bản và tự động hóa quy trình này bằng cách sử dụng các mẫu. Điều này giúp tăng độ chính xác và tính nhất quán trong việc xây dựng mục tiêu, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Chế độ xem Gantt mới được giới thiệu là một công cụ hữu ích khác cho phép người dùng lập kế hoạch dự án hiệu quả hơn. Người dùng có thể xác định trực quan các mốc thời gian, giai đoạn và sự phụ thuộc của nhiệm vụ, đồng thời nhanh chóng xác định và quản lý mọi sai lệch so với kế hoạch đề xuất theo thời gian.

Cuối cùng, việc ra mắt chức năng chế độ xem đã lưu cho phép các nhóm hiển thị thông tin thích hợp nhất bằng cách thiết lập nhiều chế độ xem tùy chỉnh trong một dự án. Chúng bao gồm các tùy chọn như danh sách, bảng, lịch, dòng thời gian và Gantt.

Nói về những khả năng này, Saket Srivastava, CIO của Asana cho biết, Mức độ hiệu quả của những hiểu biết sâu sắc và quyết định do AI thúc đẩy phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng dữ liệu mà chúng được rút ra từ đó. Chúng tôi đã nỗ lực kết hợp tiềm năng của AI với Sơ đồ công việc của Asana để cách mạng hóa cách các nhà lãnh đạo vận hành liên hệ việc thực hiện dự án với chiến lược kinh doanh. Với việc giới thiệu các tính năng báo cáo bổ sung của Asana, tự động hóa phức tạp và quản lý tài nguyên mạnh mẽ kết hợp với Asana Intelligence, chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận tập trung vào người dùng đối với AI. Điều này giúp các tổ chức tối ưu hóa tác động của mình và đạt được chức năng thông minh hơn trước đây .

Là một phần trong xu hướng ngày càng tăng của các giải pháp làm việc thông minh hơn, những tính năng nâng cao này của Asana chắc chắn có thể thay đổi cuộc chơi. Theo gợi ý, nhiều nền tảng no-code AppMaster that provides a powerful tool for backend, web, and mobile application creation without requiring coding skills, aims to enhance their platform further for smarter operations and business strategies. Architecting business logic visually and generating comprehensive, scalable software solutions without accumulating technical debt are just some of the advantages these platforms offer, especially for non-technical users.