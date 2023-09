आसन ने बेहतर रणनीतिक स्थिरता के लिए उन्नत उत्पाद सुविधाओं का अनावरण किया

कॉर्पोरेट रणनीतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक कदम में, आसन ने अपने वर्क ग्राफ़ की बेहतर क्षमताओं में निहित उन्नत उत्पाद कार्यों को शुरू किया है। नई पेशकशों में कार्यकारी रिपोर्टिंग में सुधार, लक्ष्यों का मानकीकरण, गैंट दृष्टिकोण का कार्यान्वयन और बहुत कुछ शामिल हैं।

संशोधित कार्यकारी रिपोर्टिंग कार्यक्षमता के साथ, उपयोगकर्ता तेजी से अपनी रणनीतिक पहलों के साथ-साथ अपनी वर्तमान स्थिति का एक समावेशी स्नैपशॉट प्राप्त कर सकते हैं। यह नवीन सुविधा आवश्यक प्रदर्शन संकेतकों को स्पष्ट करती है और इसमें बजटीय डेटा, लागत और समय-सीमा शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-सक्षम स्वास्थ्य समीक्षा प्रणाली का दावा करती है। यह महत्वपूर्ण उपकरण परियोजना की प्रगति का तत्काल सारांश प्रस्तुत करता है और उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो पीछे रह गए हैं। यह निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी संसाधन अनुकूलन में सहायता करता है।

इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं को लक्ष्य-निर्धारण प्रक्रियाओं को सामान्य बनाने की क्षमता प्रदान की गई है। वे कस्टम लक्ष्य श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकते हैं जैसे कि मुख्य परिणाम या उद्देश्य जो अंतर्निहित कार्यों से संबंधित हैं और टेम्पलेट्स का उपयोग करके इस प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं। इससे लक्ष्य निर्माण में सटीकता और निरंतरता बढ़ती है और कार्यों का निष्पादन बढ़ता है।

नया पेश किया गया गैंट व्यू एक और उपयोगी उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रभावी ढंग से परियोजनाओं की योजना बनाने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता कार्य की समय-सीमा, अवधि और निर्भरता का स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं और समय के साथ प्रस्तावित योजनाओं से किसी भी विचलन को तेजी से पहचान और प्रबंधित कर सकते हैं।

अंत में, सहेजे गए दृश्य कार्यक्षमता का लॉन्च टीमों को एक ही प्रोजेक्ट के भीतर कई अनुकूलित दृश्य स्थापित करके सबसे प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। इनमें सूची, बोर्ड, कैलेंडर, टाइमलाइन और गैंट जैसे विकल्प शामिल हैं।

इन क्षमताओं के बारे में बोलते हुए, आसन के सीआईओ साकेत श्रीवास्तव ने कहा, एआई द्वारा संचालित अंतर्दृष्टि और निर्णयों की प्रभावशीलता की डिग्री काफी हद तक उस डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जिससे वे तैयार किए गए हैं। हमने आसन के वर्क ग्राफ़ के साथ एआई की क्षमता को समन्वित करने का प्रयास किया है ताकि परिचालन नेता परियोजना निष्पादन को व्यावसायिक रणनीति से कैसे जोड़ सकें, इसमें क्रांति आ जाए। आसन की अतिरिक्त रिपोर्टिंग सुविधाओं, परिष्कृत स्वचालन और आसन इंटेलिजेंस के साथ जुड़े मजबूत संसाधन प्रबंधन की शुरूआत के साथ, हमने एआई के लिए उपयोगकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। इससे संगठनों को अपने प्रभाव को अनुकूलित करने और पहले की तुलना में बेहतर कार्यक्षमता प्राप्त करने में मदद मिलती है ।

बेहतर कार्य समाधानों की बढ़ती प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में, आसन की ये उन्नत सुविधाएँ निश्चित रूप से खेल को बदल सकती हैं।