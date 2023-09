Asana dévoile des fonctionnalités avancées du produit pour une cohérence stratégique améliorée

Dans le but de rationaliser les stratégies d'entreprise, Asana a déployé des fonctions de produit améliorées ancrées dans les capacités supérieures de son Work Graph. Les nouvelles offres incluent des améliorations du reporting exécutif, la standardisation des objectifs, la mise en œuvre de la vue Gantt, et bien plus encore.

Grâce à la fonctionnalité remaniée de reporting exécutif, les utilisateurs peuvent rapidement acquérir un instantané inclusif de leurs initiatives stratégiques, ainsi que de leur statut actuel. Cette nouvelle fonctionnalité clarifie les indicateurs de performance essentiels et inclut des données budgétaires, des coûts et des délais. De plus, la fonctionnalité dispose d'un système d'examen de la santé compatible avec l'intelligence artificielle (IA). Cet outil crucial propose des résumés immédiats de l’avancement du projet et identifie les domaines en retard. Il contribue à une optimisation efficace des ressources pour atteindre les objectifs fixés.

En plus de cela, les utilisateurs ont eu la possibilité de normaliser les procédures de définition d'objectifs. Ils peuvent spécifier des catégories d'objectifs personnalisées telles que des résultats clés ou des objectifs en corrélation avec les tâches sous-jacentes et automatiser ce processus à l'aide de modèles. Cela se traduit par une précision et une cohérence accrues dans la formulation des objectifs, améliorant ainsi l’exécution des tâches.

La nouvelle vue Gantt est un autre instrument utile qui permet aux utilisateurs de planifier des projets plus efficacement. Les utilisateurs peuvent vérifier visuellement les délais, les périodes et les dépendances des tâches, et identifier et gérer rapidement tout écart par rapport aux plans proposés au fil du temps.

Enfin, le lancement de la fonctionnalité de vues enregistrées permet aux équipes d'afficher les informations les plus pertinentes en établissant plusieurs vues personnalisées au sein d'un même projet. Celles-ci incluent des options telles que la liste, le tableau, le calendrier, la chronologie et le Gantt.

Parlant de ces capacités, Saket Srivastava, CIO d'Asana a déclaré : « Le degré d'efficacité des informations et des décisions pilotées par l'IA dépend fortement de la qualité des données dont elles sont tirées. Nous nous sommes efforcés de mettre en synergie le potentiel de l'IA avec Work Graph d'Asana pour révolutionner la manière dont les dirigeants opérationnels associent l'exécution de projets à la stratégie commerciale. Avec l’introduction des fonctionnalités de reporting supplémentaires d’Asana, une automatisation sophistiquée et une gestion robuste des ressources jumelées à Asana Intelligence, nous avons adopté une approche de l’IA centrée sur l’utilisateur. Cela aide les organisations à optimiser leur impact et à obtenir des fonctionnalités plus intelligentes qu'auparavant .

Dans le cadre de la tendance croissante vers des solutions de travail plus intelligentes, ces fonctionnalités avancées d’Asana pourraient certainement changer la donne. Prenant exemple en compte, de nombreuses plates-formes no-code comme AppMaster that provides a powerful tool for backend, web, and mobile application creation without requiring coding skills, aims to enhance their platform further for smarter operations and business strategies. Architecting business logic visually and generating comprehensive, scalable software solutions without accumulating technical debt are just some of the advantages these platforms offer, especially for non-technical users.