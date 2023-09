Asana revela recursos avançados de produto para maior consistência estratégica

Num movimento concebido para simplificar as estratégias corporativas, a Asana lançou funções de produto melhoradas, baseadas nas capacidades superiores do seu Gráfico de Trabalho. As novas ofertas incluem melhorias nos relatórios executivos, padronização de metas, implementação da visão de Gantt e muito mais.

Com a funcionalidade renovada de relatórios executivos, os usuários podem adquirir rapidamente um instantâneo inclusivo de suas iniciativas estratégicas, bem como de seu status atual. Este novo recurso elucida indicadores essenciais de desempenho e inclui dados orçamentários, custos e prazos. Além disso, o recurso possui um sistema de revisão de saúde habilitado para Inteligência Artificial (IA). Esta ferramenta crucial oferece resumos imediatos do progresso do projeto e identifica as áreas que estão ficando para trás. Ajuda na otimização eficaz de recursos para atingir os objetivos definidos.

Além disso, os usuários receberam a capacidade de normalizar os procedimentos de definição de metas. Eles podem especificar categorias de metas personalizadas, como resultados principais ou objetivos que se correlacionam com as tarefas subjacentes e automatizar esse processo usando modelos. Isso se traduz em maior precisão e consistência na formulação de metas, potencializando a execução das tarefas.

A recém-introduzida visualização de Gantt é outro instrumento útil que permite aos usuários planejar projetos de forma mais eficaz. Os usuários podem verificar visualmente os cronogramas, períodos e dependências das tarefas e identificar e gerenciar rapidamente quaisquer desvios dos planos propostos ao longo do tempo.

Por fim, o lançamento da funcionalidade de visualizações salvas permite que as equipes exibam as informações mais pertinentes, estabelecendo múltiplas visualizações personalizadas em um único projeto. Isso inclui opções como lista, quadro, calendário, linha do tempo e Gantt.

Falando sobre essas capacidades, Saket Srivastava, CIO da Asana, disse: O grau de eficácia dos insights e das decisões impulsionadas pela IA depende muito da qualidade dos dados dos quais são extraídos. Esforçamo-nos por sinergizar o potencial da IA ​​com o Work Graph da Asana para revolucionar a forma como os líderes operacionais relacionam a execução dos projetos com a estratégia empresarial. Com a introdução dos recursos adicionais de relatórios, da automação sofisticada e do gerenciamento robusto de recursos da Asana, aliados à Asana Intelligence, adotamos uma abordagem de IA focada no usuário. Isto ajuda as organizações a optimizar o seu impacto e a obter funcionalidades mais inteligentes do que as que estavam disponíveis anteriormente .

