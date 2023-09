আসানা উন্নত কৌশলগত সামঞ্জস্যের জন্য উন্নত পণ্য বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করেছে

কর্পোরেট কৌশলগুলিকে স্ট্রীমলাইন করার জন্য ডিজাইন করা একটি পদক্ষেপে, আসানা তার কাজের গ্রাফের উচ্চতর ক্ষমতার মধ্যে নিহিত উন্নত পণ্য ফাংশনগুলিকে রোল আউট করেছে। নতুন অফারগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সিকিউটিভ রিপোর্টিংয়ের উন্নতি, লক্ষ্যগুলির মানককরণ, গ্যান্ট ভিউ বাস্তবায়ন এবং আরও অনেক কিছু।

পরিমার্জিত এক্সিকিউটিভ রিপোর্টিং কার্যকারিতা সহ, ব্যবহারকারীরা দ্রুত তাদের কৌশলগত উদ্যোগের পাশাপাশি তাদের বর্তমান অবস্থার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক স্ন্যাপশট অর্জন করতে পারে। এই অভিনব বৈশিষ্ট্যটি প্রয়োজনীয় কর্মক্ষমতা সূচকগুলিকে ব্যাখ্যা করে এবং বাজেটের ডেটা, খরচ এবং সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করে। উপরন্তু, বৈশিষ্ট্য একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সক্ষম স্বাস্থ্য পর্যালোচনা সিস্টেম গর্বিত. এই গুরুত্বপূর্ণ টুলটি প্রকল্পের অগ্রগতির তাৎক্ষণিক সারসংক্ষেপ প্রদান করে এবং পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে। এটি নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যকর সম্পদ অপ্টিমাইজেশানে সহায়তা করে।

এটি ছাড়াও, ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য-সেটিং পদ্ধতি স্বাভাবিক করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তারা কাস্টম লক্ষ্য বিভাগগুলি নির্দিষ্ট করতে পারে যেমন মূল ফলাফল বা উদ্দেশ্য যা অন্তর্নিহিত কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং টেমপ্লেট ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়াটিকে স্বয়ংক্রিয় করে। এটি লক্ষ্য প্রণয়নে বর্ধিত নির্ভুলতা এবং ধারাবাহিকতায় অনুবাদ করে, কার্য সম্পাদনকে উন্নত করে।

নতুন চালু করা Gantt ভিউ হল আরেকটি দরকারী যন্ত্র যা ব্যবহারকারীদের আরও কার্যকরভাবে প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা করতে দেয়৷ ব্যবহারকারীরা দৃশ্যত টাস্ক টাইমলাইন, পিরিয়ড এবং নির্ভরতা নিশ্চিত করতে পারে এবং সময়ের সাথে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা থেকে যেকোনো বিচ্যুতি দ্রুত সনাক্ত ও পরিচালনা করতে পারে।

অবশেষে, সংরক্ষিত দৃশ্য কার্যকারিতা চালু করা দলগুলিকে একটি একক প্রকল্পের মধ্যে একাধিক কাস্টমাইজড ভিউ স্থাপন করে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম করে। এর মধ্যে তালিকা, বোর্ড, ক্যালেন্ডার, টাইমলাইন এবং গ্যান্টের মতো বিকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই ক্ষমতাগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে, আসানার সিআইও সাকেত শ্রীবাস্তব বলেছেন, AI দ্বারা চালিত অন্তর্দৃষ্টি এবং সিদ্ধান্তগুলির কার্যকারিতার মাত্রা তারা যে ডেটা থেকে নেওয়া হয়েছে তার মানের উপর অনেক বেশি নির্ভর করে। আমরা AI এর সম্ভাব্যতাকে আসানার ওয়ার্ক গ্রাফের সাথে সমন্বয় করার প্রয়াস করেছি যাতে অপারেশনাল লিডাররা কিভাবে ব্যবসায়িক কৌশলের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নকে সম্পৃক্ত করে। Asana-এর অতিরিক্ত রিপোর্টিং বৈশিষ্ট্য, অত্যাধুনিক অটোমেশন, এবং শক্তিশালী রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের প্রবর্তনের সাথে Asana Intelligence-এর সাথে যুক্ত, আমরা AI-তে একটি ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। এটি সংস্থাগুলিকে তাদের প্রভাবকে অপ্টিমাইজ করতে এবং আগের তুলনায় আরও স্মার্ট কার্যকারিতা অর্জন করতে সহায়তা করে ৷

